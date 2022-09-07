Ракетний удар по Слов'янську: з-під завалів дістали тіло людини [ Редагувати ]
У Слов'янську під час розбору завалів обстріляного окупантами житлового будинку рятувальники виявили тіло загиблого чоловіка. Про це повідомляє ДСНС.
Зазначимо, що зранку росіяни завдали ракетного удару по триповерховому житловому будинку у Слов'янську, він був частково зруйнований.
Станом на 14:00 на місці розбору завалу ДСНС виявили тіло чоловіка, анкетні дані якого встановлюються. Роботи ще продовжуються.
До розбору завалів залучено 38 людей та 8 одиниць техніки.
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