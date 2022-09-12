На офіційному сайті Президента України 6 серпня було зареєстровано петицію з проханням конфіскувати майно російських олігархів в Україні. Про це повідомляють "Українські новини".

Для цього президенту Володимиру Зеленському пропонують ініціювати зміни до Закону України "Про основи примусового вилучення в Україні об'єктів права власності Російської Федерації та її резидентів", ухваленого Верховною Радою 3 березня 2022 року.

Вилучені активи мають бути використані для відшкодування збитків, завданих Україні та народу України російською військовою агресією, пише Lenta.ua.

Як йдеться у петиції, чинне українське законодавство, зокрема, закон "Про санкції", не дає чіткого визначення та механізму конфіскації майна російських фізичних чи юридичних осіб, чия діяльність становить загрозу національній безпеці України.

Закон "Про основні засади примусового вилучення..." вирішує питання конфіскації майна виключно у випадках, якщо саме держава агресор є власником майна і не дає жодного механізму вилучення майна підсанкційних російських олігархів, наголошується у петиції.

Згідно з текстом петиції, в Україні продовжують діяти великі російські компанії, власниками чи ключовими особами, в яких є російські олігархи Михайло Фрідман, Петро Авен, Вагіт Алекперов, Олег Дерипаска, Михайло Шелков, Сергій Чемезов, Герман Хан та інші.

Всі ці особи перебувають під суворими міжнародними санкціями, які застосовані до них через близькі зв'язки з Путіним та матеріальну та фінансову підтримку путінського режиму.

Автор петиції пропонує поширити дію закону на всіх підсанкційних російських олігархів.

Серед найбільших активів, які можуть бути конфісковані на користь української держави у петиції названо, зокрема, Альфа-Банк Україна, мажоритарними власниками якого є Михайло Фрідман та Петро Авен.

Водночас у статті сайту РБК-Україна зазначається, що перейменування українського "Альфа-Банку" виглядає як чергова спроба його порятунку з боку російських олігархів.

Автор статті наголошує на небезпеці від збереження контролю над банком з боку російських олігархів М.Фрідмана, П.Авена та А.Косогова, враховуючи, що в останні місяці вже відбулася низка спроб вивести активи банку через офшори, що належать російській "Альфа-груп".

Незважаючи на кримінальні провадження, відкриті в Україні за фактом незаконних дій власників банку, Фрідман може спробувати довести банк до банкрутства, як неодноразово чинив щодо іноземних компаній та дочок російського Альфа-банку.

Відсутність рішучих кроків з боку Уряду України щодо націоналізації українського "Альфа-Банку" йде в розріз з активізацією роботи, яку ведуть уряди та професійна юридична спільнота ЄС, США, Великої Британії та інших країн з метою розробки юридичних механізмів конфіскації замороженого в рамках санкцій майна російських олігархів, йдеться у статті.

Як приклад наводиться ініціатива міжнародних юридичних компаній, які називають себе "Альянс справедливості України" і розпочинають роботу над відкриттям позовів проти росіян, які потрапили під санкції у Великій Британії, на користь 50 000 українських біженців з метою компенсувати втрати, понесені ними в результаті російського вторгнення.