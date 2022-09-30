У Байдена сказали, коли оголосять про новий пакет допомоги Україні [ Редагувати ]
Джерело: Reuters
США оголосять про новий пакет допомоги Україні наступного тижня.
Про це повідомляє радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван під час брифінгу.
Він нагадав, що новий пакет допомоги передбачає виділення 1,1 млрд доларів.
"Він включає 18 нових РСЗВ HIMARS, для України в рамках наших довгострокових зобов'язань щодо зміцнення ЗСУ у найближчі роки. Ми очікуємо, що наступного тижня буде зроблено ще одне оголошення про надання негайної допомоги у сфері безпеки", - сказав він.
Салліван додав, що президент США Джо Байден у п'ятницю підпише затверджений Конгресом законопроєкт про продовження фінансування американського уряду до 16 грудня 2022 року, що включає 12,4 млрд доларів додаткової допомоги Україні.
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