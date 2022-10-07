Борель анонсував новий пакет військової допомоги Євросоюзу Україні [ Редагувати ]
Верховний представник ЄС із зовнішньої політики Жозеп Боррель закликав блок із 27 країн виділити додаткові кошти для військової підтримки України. Про це повідомляє Reuters.
Раніше ЄС уже надав 2,5 млрд. євро.
Я попрошу лідерів підтримати пропозицію щодо виділення нового траншу для Європейського фонду миру для продовження надання військової підтримки Україні, а також навчальної місії.
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