Вибух Кримського мосту: "Укрпошта" випускає марку [ Редагувати ]
В суботу, 8 жовтня, "Укрпошта" оголосила про випуск марки з переправою через Керченську протоку. Про це повідомляється у Facebook гендиректора компанії Ігоря Смелянського.
Це сталося після вибуху на Кримському мосту.
З нагоди свята випускаємо нову марку з Кримським мостом, чи, точніше, з тим, що від нього залишиться.
За словами, Смелянського, точну дату випуску ще повідомлять пізніше. Номінал марки - М (бо міст;) Вартість - 18 гривень. Тираж - 7 мільйонів.
Як ви розумієте, готували її давно разом з художником Юрієм Шаповалом. Там і пральна машинка, і ворожа техніка, і наручники, які Крим розриває з росією.
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