В суботу, 8 жовтня, "Укрпошта" оголосила про випуск марки з переправою через Керченську протоку. Про це повідомляється у Facebook гендиректора компанії Ігоря Смелянського.

Це сталося після вибуху на Кримському мосту.

З нагоди свята випускаємо нову марку з Кримським мостом, чи, точніше, з тим, що від нього залишиться.

За словами, Смелянського, точну дату випуску ще повідомлять пізніше. Номінал марки - М (бо міст;) Вартість - 18 гривень. Тираж - 7 мільйонів.