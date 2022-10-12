Студенти Берегівського медичного коледжу влаштували флешмоб на честь військових [ Редагувати ]
Висловити слова підтримки та подякувати військовим за мужність вирішили студенти Берегівського медичного коледжу. З синьо-жовтими стрічками на руках вони вийшли на площу. Зорганізувалися самостійно, бо чи не в кожного є родичі на фронті.
Гучна музика, співи, тупіт і гамір… про те, що в актовій залі Берегівського медколеджу щось відбувається, чути з далеку. Майбутні медики готуються до флешмобу на підтримку військових.
Вікторія, студентка Берегівського медичного коледжу:
Хочу підтримати всіх наших військових, хочу показати, що ми дуже за них переживаємо, хочемо, щоб вони повернулися живі і з перемогою - це головне. Все буде Україна!
Підтримуватимуть військових танцем та словами подяки. Ідея зародилася у студентів третього курсу, адже у багатьох з них чи то батько, чи брат, або ж і коханий нині на фронті.
Рима, студентка Берегівського медичного коледжу:
Переживаю за нього, як за хлопця, чекаю його - це обов'язково. Я тебе кохаю і завжди чекаю додому.
Викладачі коледжу розповідають, студенти самі вигадали постановку танцю, замовили футболки, синьо-жовті стрічки.
Наталія Гецко, заступниця директора Берегівського медичного фахового коледжу:
Наш перший флешмоб - це був 2015 рік і саме тоді оці два перші біноклі, які зібрані, верніше куплені на зібрані кошти відправилися в 128 бригаду. Цього тижня плануємо передавати ліки, минулого тижня відправили посилку на Харківський госпіталь. Ми дуже віримо і надіємося, на … і ці маленькі крапельки стануть великим морем радості від перемоги, яка буде незабаром.
Дякувати військовим готові. Тож пора і на сцену.
У Люби на фронті батько. Дівчинка не бачила його з перших днів війни. Вона щиро вірить, що і її тато побачить танець. Дівчина впевнена, він повернеться живим, а в Україну неодмінно скоро прийде мир та така омріяна перемога.
Любов, донька військовослужбовця ЗСУ:
Все ж таки я надіюся, що ми переможемо, і я дочекаюся його. Все буде добре він буде здоровий живий і ми справимося.
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