Висловити слова підтримки та подякувати військовим за мужність вирішили студенти Берегівського медичного коледжу. З синьо-жовтими стрічками на руках вони вийшли на площу. Зорганізувалися самостійно, бо чи не в кожного є родичі на фронті.

Гучна музика, співи, тупіт і гамір… про те, що в актовій залі Берегівського медколеджу щось відбувається, чути з далеку. Майбутні медики готуються до флешмобу на підтримку військових.

Вікторія, студентка Берегівського медичного коледжу:

Хочу підтримати всіх наших військових, хочу показати, що ми дуже за них переживаємо, хочемо, щоб вони повернулися живі і з перемогою - це головне. Все буде Україна!

Підтримуватимуть військових танцем та словами подяки. Ідея зародилася у студентів третього курсу, адже у багатьох з них чи то батько, чи брат, або ж і коханий нині на фронті.

Рима, студентка Берегівського медичного коледжу:

Переживаю за нього, як за хлопця, чекаю його - це обов'язково. Я тебе кохаю і завжди чекаю додому.

Викладачі коледжу розповідають, студенти самі вигадали постановку танцю, замовили футболки, синьо-жовті стрічки.

Наталія Гецко, заступниця директора Берегівського медичного фахового коледжу:

Наш перший флешмоб - це був 2015 рік і саме тоді оці два перші біноклі, які зібрані, верніше куплені на зібрані кошти відправилися в 128 бригаду. Цього тижня плануємо передавати ліки, минулого тижня відправили посилку на Харківський госпіталь. Ми дуже віримо і надіємося, на … і ці маленькі крапельки стануть великим морем радості від перемоги, яка буде незабаром.

Дякувати військовим готові. Тож пора і на сцену.

У Люби на фронті батько. Дівчинка не бачила його з перших днів війни. Вона щиро вірить, що і її тато побачить танець. Дівчина впевнена, він повернеться живим, а в Україну неодмінно скоро прийде мир та така омріяна перемога.

Любов, донька військовослужбовця ЗСУ: