В Ужгороді відкрили центр комплексної підтримки переселенців "Я Маріуполь" [ Редагувати ]
В Ужгороді відкрили центр комплексної підтримки переселенців "Я Маріуполь". Це вже 15-й за рахунком подібний хаб в Україні. За якою допомогою туди можуть прийти люди, - розкаже Мар'яна Мартин.
27 років лікарського стажу. Працювала у протитуберкульозному диспансері у Маріуполі. До останнього не полишала робоче місце, та війна змусила таки виїхати з рідного міста.
Олена Колода, лікар-терапевт центру підтримки "Я Маріуполь":
Коли ми виїжджали по нас відкрили вогонь на ураження, і ми були пораненні. У мене грудної клітини у батька ікра. Все життя проведено в Маріуполі, дуже важко, там було житло, там була робота - нічого не осталося, ні житла, ні роботи, все розбомблено.
Зі стареньким батьком оселилася в Ужгороді. А днями врешті знайшла роботу, лікує переселенців.
Олена Колода, лікар-терапевт центру підтримки "Я Маріуполь":
Приходять маріупольці, ми з ними спілкуємося. Маємо препарати для зниження тиску, також маємо протизастудні засоби, маємо заспокійливі засоби.
Цей робочий кабінет облаштували в центрі Ужгорода. Допомагають тут переселенцям саме з Маріуполя. Крім сімейного лікаря, тут є юрист і психолог… Та спочатку відвідувач потрапляє до адміністратора.
Добрий день… вітаємо в нашому центрі.
Тут визначають, який вид допомоги потрібен людині. Пані Ірину запросили на видачу гуманітарної допомоги.
Сергій Козлов, працівник центру підтримки "Я Маріуполь":
Дитячі набори: памперси, різні соки, пюре - це набори гігієнічні, які ми маємо. Так само продуктові, це що входить у продуктовий набір, який ми пропонуємо.
Ірина отримала продуктовий та гігієнічний набори. Каже, ці речі нині дуже виручать. В Ужгороді жінка живе з червня.
Ірина, переселенка з Маріуполя:
Познали всі радощі "руського миру". Будинок наш згорів, згорів повністю, ще обвалилися плити, у дочки з дитиною теж будинок згорів, нема нічого зовсім.. Все в нас було, і бізнес у мене був, магазин згорів, все згоріло.
Нині на Закарпатті саме з Маріуполя оселилися понад 1200 людей.
Галина Миролюбова, директорка центру підтримки "Я Маріуполь":
Мы все пережили и у каждого своя история, и никто так не поймет наших мариупольцев. Всю вот эту боль, поэтому было прийнято решение, что в нашем роботают только мариупольцы.
Центр фінансує міська рада Маріуполя та благодійники. Продуктові набори роздають двічі на тиждень, є тут ігрова кімната, де батьки можуть залишити дітей на цілий день. Та як би не було добре в Ужгороді, і працівники, і відвідувачі центру - щиро вірять, Україна переможе і вони повернуться відбудовувати рідне місто.
Євгенія Панкова, адміністратор центру підтримки "Я Маріуполь":
Миру спокою, віри, що все налагодиться, і в маріупольців, і в жителів Ужгорода. Що ми всі Українці повернемося до нормального життя.
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Це вже 14-ий заклад в Україні, створений за фінансової підтримки Маріупольської міської ради. Гроші також надходять і від українських та іноземних спонсорів.
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