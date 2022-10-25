Відчуття спокою: як допомогти дітям подолати стрес під час війни? [ Редагувати ]
Страх, постійна невизначеність та непередбачувані дії ворога - тримають українців в постійному стресі. Найважче доводиться дітям, бо їх психіка менш стійка до небезпеки. І адаптовуватися до воєнних реалій малечі надто складно.
Що робити аби вберегти дитину і зменшити наслідки психологічної травми? Ольга Лучек розповість про це з власного досвіду.
Війна.. повітряні тривоги, відключення світла. Всі українці зараз - перебувають у стресі. Навіть дорослим важко приборкати свій страх, а що говорити про дітей? Саме найменшим зараз, як ніколи, потрібна наша увага.
Ольга Лучек, кореспондентка:
Коли я вдома, мої сини Матвій та Ілля від мене не відходять. А сьогодні в нас в гостях ще й мій племінник, Олексій. Спілкування та спільні ігри - це прекрасна психологічна розрядка для дітей. А зараз ми що будемо робити? - Малювати. - Нумо беремо фарби і йдемо малювати.
Найбільше дітей заспокоює малювання пальцями, тут у кожного своя уява. Ми з дітьми часто використовуємо різні кольори одночасно, так вони вивільняють всі свої негативні емоції.
Ольга Лучек, кореспондентка:
А ще можна поскладати пазли чи збудувати башту з конструктора. Чия буде вища? - У мене.
А ще ми знімаємо напругу спілкуванням, спільними забавами та рухливими іграми.
Ольга Лучек, кореспондентка:
А ще можна пускати мильні бульбашки. Хто впіймає? - Я.
Спробуйте. - Оп-оп. - А я, а я - раз два три.
А тепер, аби закріпити відчуття безтурботності й спокою, рушаємо на прогулянку свіжим повітрям. Тут порад не потрібно, діти самі біжать до найближчого дитячого майданчика і прощаються з усіма негативними емоціями.
Ольга Лучек, кореспондентка:
Це наш улюблений сімейний парк, каруселі, гірки. А зараз будемо збирати яскраве осіннє листя.
Під час прогулянки парком ми з дітьми завжди обговорюємо, що красивого бачимо - осінь. Чим вона нас тішить і що дарує. І що зробимо із зібраних листочків.
Можна у вазочку покласти листочки або подарувати комусь.
Звичайно повністю відволікти дітей від тривожних подій неможливо. Але дати відчуття безпеки та впевненість у тому, що нас захищають і ми неодмінно переможемо - ми можемо.
Я так хочу, щоб солдати повернулися додому живими й здоровими.
З прогулянки ми повертаємось додому. І не з порожніми руками.
Їх у вазочку покладу і буде нам все краса (ставить у вазочку листочки).
На цьому варто не зупинятися, а продовжувати говорити з дітьми. Слова на зразок - "все буде гаразд", коли батьки самі нервують - не дієві. Діти дуже точно зчитують вашу поведінку і далі вже дофантазовують. Особливу напругу викликає у них темрява.
Ольга Лучек, кореспондентка:
Вимкнення світла для нас ще те випробування, якщо менший Ілля не боїться темряви, то старший Матвій - навпаки. Давай ти візьмеш свою улюблену іграшку, а я тебе обійму - Ага. Люблю я тебе, матусю. - І я тебе синку дуже-дуже люблю.
Головне, діти мають відчувати вашу присутність, підтримку та тепло. А ще - обійми.
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