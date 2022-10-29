Заява МЗС росії: як відреагували в ООН [ Редагувати ]
Речник ООН Стефан Дюжаррик заявив, що ООН підтримує контакти з російською владою після заяви МЗС рф про вихід москви із "зернової угоди". Про це повідомляє агентство Reuters.
Життєво важливо, щоб усі сторони утримувалися від будь-яких дій, які можуть поставити під загрозу Чорноморську зернову ініціативу, яка є критично важливою гуманітарною діяльністю, що явно позитивно впливає на доступ до їжі мільйонам людей у всьому світі.
Нагадаємо, росія оголосила, що зупиняє участь у реалізації "зернової угоди" нібито через "теракт" у Севастопольській бухті у суботу вранці.
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