Речник ООН Стефан Дюжаррик заявив, що ООН підтримує контакти з російською владою після заяви МЗС рф про вихід москви із "зернової угоди". Про це повідомляє агентство Reuters.

Життєво важливо, щоб усі сторони утримувалися від будь-яких дій, які можуть поставити під загрозу Чорноморську зернову ініціативу, яка є критично важливою гуманітарною діяльністю, що явно позитивно впливає на доступ до їжі мільйонам людей у ​​всьому світі.

Нагадаємо, росія оголосила, що зупиняє участь у реалізації "зернової угоди" нібито через "теракт" у Севастопольській бухті у суботу вранці.