Ломаченко-Ортіс: результати бою [ Редагувати ]
У Нью-Йорку (США) відбувся головний бій вечора боксу, в якому зійшлися представник України Василь Ломаченко (16-2, 11 КО) та американець Джемейн Ортіс (16-0-1, 8 КО).
Поєдинок у легкій вазі був розрахований на дванадцять раундів, тривав усю дистанцію та завершився на користь Ломаченка одноголосним рішенням суддів (115-113, 116-112, 117-11).
Таким чином, Василь здобув 17-у перемогу у професіоналах, а Ортіс зазнав першої поразки у кар'єрі. Відео з бою представлено нижче.
Варто зазначити, що сьогоднішній поєдинок став першим для Ломаченка після того, як він взяв участь у теробороні України.
Entering the 12th and FINAL round.@ESPNPlus x #LomaOrtiz pic.twitter.com/nUr60GIc6l— Top Rank Boxing (@trboxing) October 30, 2022
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