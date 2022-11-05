У Львові встановлюють резервне водопостачання [ Редагувати ]
У Львові встановлюють резервне водопостачання. Це вуличні механічні колонки. Тож, на випадок знеструмлення водонапірних станцій - люди матимуть воду. Таких колонок у місті 12. Вода - зі свердловин і не гірша від тієї, що тече з кранів.
Вулична механічна колонка дуже проста у використанні. Трохи підкачати і ось вода.
Електрика у Львові поки що є, і вода у кранах теж, але Петро прийшов по воду до колонки.
Петро, житель Львова:
Та з крана вода гірша, ця краща, джерельна хай буде, для нас це краще, не буде в будинку, будем мати тут, все одно ми кип'ятимо.
Дмитро Ванькович, директор КП "Львівводоканал":
Це окремі свердловини пробурені на місцях, де знаходиться питна вода. Встановлюється механічна колонка і люди можуть використовувати, добувати цю воду, видобувати ручним способом, в любий момент в умовах повного відсутності струму.
Вода з колонок, хоч і поступається за стандартами тій, що у кранах львів'ян, проте цілком придатна для пиття.
Василь Павлюк, гідрогеолог КП "Львівводоканал":
Це вода для тимчасового користування, вона визначається як для колодязів і джерел, відповідно там вимоги менші, тобто жорсткість там не 7, а 10 допускається. Зараза не 0,2, а одиниця і так дальше.
У Львові встановили 12 механічних колонок. Вони повністю автономні. Спершу комунальники пробурюють свердловини на глибині від 20 до 30 метрів - це залежить від геологічних особливостей місця.
Майстри замірюють глибину:
То не є стала цей. Тут може бути 24, там може буде 23, там 22, бачите, тут гориста місцевість, то може більше, внизу буде менше.
Воду досліджують в лабораторії, якщо показники в нормі - встановлюють колонку.
Дмитро Ванькович, директор КП "Львівводоканал":
Встановлювали механічні колонки двох типів. Перший історичного типу, вона така красива, така як оця. І сучасні. Які ми отримали у вигляді гуманітарної допомоги від наших німецьких партнерів.
Львів'яни такою простою, але водночас надійною альтернативою задоволені.
Тетяна, жителька Львова:
Однозначно потрібно. Людина мусить мати якусь можливість виходити зі складної ситуації якимось чином, і це абсолютно все правильно зроблено.
Вода із колонок безкоштовна і набирати її можна досхочу.
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