Вода із колонок безкоштовна і набирати її можна досхочу

У Львові встановлюють резервне водопостачання. Це вуличні механічні колонки. Тож, на випадок знеструмлення водонапірних станцій - люди матимуть воду. Таких колонок у місті 12. Вода - зі свердловин і не гірша від тієї, що тече з кранів.

Вулична механічна колонка дуже проста у використанні. Трохи підкачати і ось вода.

Електрика у Львові поки що є, і вода у кранах теж, але Петро прийшов по воду до колонки.

Петро, житель Львова:

Та з крана вода гірша, ця краща, джерельна хай буде, для нас це краще, не буде в будинку, будем мати тут, все одно ми кип'ятимо.

Дмитро Ванькович, директор КП "Львівводоканал":

Це окремі свердловини пробурені на місцях, де знаходиться питна вода. Встановлюється механічна колонка і люди можуть використовувати, добувати цю воду, видобувати ручним способом, в любий момент в умовах повного відсутності струму.

Вода з колонок, хоч і поступається за стандартами тій, що у кранах львів'ян, проте цілком придатна для пиття.

Василь Павлюк, гідрогеолог КП "Львівводоканал":

Це вода для тимчасового користування, вона визначається як для колодязів і джерел, відповідно там вимоги менші, тобто жорсткість там не 7, а 10 допускається. Зараза не 0,2, а одиниця і так дальше.

У Львові встановили 12 механічних колонок. Вони повністю автономні. Спершу комунальники пробурюють свердловини на глибині від 20 до 30 метрів - це залежить від геологічних особливостей місця.

Майстри замірюють глибину:

То не є стала цей. Тут може бути 24, там може буде 23, там 22, бачите, тут гориста місцевість, то може більше, внизу буде менше.

Воду досліджують в лабораторії, якщо показники в нормі - встановлюють колонку.

Дмитро Ванькович, директор КП "Львівводоканал":

Встановлювали механічні колонки двох типів. Перший історичного типу, вона така красива, така як оця. І сучасні. Які ми отримали у вигляді гуманітарної допомоги від наших німецьких партнерів.

Львів'яни такою простою, але водночас надійною альтернативою задоволені.

Тетяна, жителька Львова:

Однозначно потрібно. Людина мусить мати якусь можливість виходити зі складної ситуації якимось чином, і це абсолютно все правильно зроблено.

Вода із колонок безкоштовна і набирати її можна досхочу.