російські окупанти спалювали тіла загиблих на звалищі у Херсоні - The Guardian [ Редагувати ]
Джерело: GettyImages/Global Images Ukraine
Окупанти вивозили тіла загиблих російських військових на місцеве звалище у Херсоні та спалювали їх. Про це повідомляє The Guardian.
Місцеві жителі неодноразово бачили, як вантажні автомобілі висипали на звалищі чорні мішки, які після цього закидували сміттям або спалювали. У повітрі при цьому відчувався запах паленого м'яса.
The Guardian зазначає, що це відбувалось на найвіддаленішій стороні звалища, куди зараз нікого не пускають. При в'їзді на звалище був встановлений блокпост, на територію місцевих жителів не підпускали. Мешканці будинку, звідки видно сміттєзвалище, розказали журналістам, що під час спалювання підіймалась велика хмара диму, а від його запаху нудило.
"Пахло спаленим волоссям і, знаєте, як у стоматолога – коли свердлять зуб перед тим, як поставити пломбу. І дим був такий густий, що сусідньої будівлі не було видно", - повідомила одна з місцевих мешканок.
Також місцеві повідомляли, що коли ЗСУ обстрілювали позиції росіян, вони вивозили рештки на полігон і спалювали їх. Журналісти знайшли на звалищі російську форму та шоломи.
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