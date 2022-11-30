Народна депутатка "Опозиційної платформи - За життя" Юлія Льовочкіна вирішила скласти повноваження "у зв'язку з сімейними обставинами". Про це повідомила фракція "Платформа за жизнь и мир".

Народний депутат України, член постійної делегації України у Парламентській Асамблеї Ради Європи, заступник голови Комітету ВРУ з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва Юлія Володимирівна Льовочкіна подала заяву про складання депутатських повноважень. Дане рішення було прийнято у зв’язку з сімейними обставинами.

Льовочкіна подякувала виборцям, друзям і колегам по Верховній Раді України та ПАРЄ, з якими працювала впродовж п’ятнадцяти років.

Юлія Льовочкіна - народний депутат 6-го (2007-2012), 7-го (2012-2014), 8-го (2014-2019) та 9-го скликань.

У 2019 році Льовочкіна була обрана народною депутаткою від партії "Опозиційна платформа - За життя" під номером 21 у списку.

За даними "Радіо Свобода", 26 січня вона вилетіла в Ніццу разом із чоловіком, керівником "Київгазу" Андрієм Вінграновським. За інформацією руху "Чесно", Льовочкіна жодного разу не виступала в ВРУ 9-го скликання, як і її брат Сергій Льовочкін.

Нагадаємо, 8 липня Рада припинила повноваження депутата Новинського, а 3 листопада - позбавила мандатів Рабіновича та Васильковського.