Верховна Рада достроково припинила повноваження народних депутатів Вадима Рабіновича та Ігоря Васильковського через втрату громадянства України. Про це повідомив голова фракції "Голос" Ярослав Железняк.

Парламент дострокове припинив повноваження народних депутатів Васильковського І.І. та Рабіновича В.З., яких 18 липня 2022 року Указом Президента No 502/2022 було позбавлено громадянства України.

"За" відповідні постанови - 292 та 304 голосів. Таким чином у Раді зараз залишилося 417 народних депутатів.

Припинення громадянства України є однією з підстав для дострокового припинення депутатських повноважень. Президент України Володимир Зеленський своїм указом позбавив Рабіновича та Васильковського українського громадянства 18 липня.

Співголова забороненої партії "Опозиційна платформа - За життя" Вадим Рабінович виїхав за кордон перед початком повномасштабного вторгнення росії.

Ігор Васильковський, який обирався до Ради в одномандатному виборчому окрузі №139 (Одеська область) від партії "Слуга народу" був у сесійній залі після вторгнення і навіть голосував за зміну генпрокурора 27 липня.

Ігор Васильковський

Нагадаємо, 3 листопада Рада ухвалила держбюджет-2023.