Напередодні вся Україна відзначала День Волонтера. У цей день у Черкасах відкрили виставку незвичайних дитячих доробків. А саме - розписаних тубусів та гільз від снарядів.

Виставка стала прелюдією для масштабного аукціону, на якому волонтери планують зібрати гроші на потужні квадрокоптер і квадроцикл для підрозділу, який зараз веде запеклі бої з росіянами під Бахмутом.

Ось так, снаряд за снарядом дивізіон протитанкістів 53 бригади під Бахмутом посилає у бік ворога. Зараз там ідуть найзапекліші бої - росіяни намагаються взяти місто, та їм це не вдається.

Постріл … ще маки, ще маки.

Поки українське військо боронить Україну 11-річна Марійка робить те саме …але по своєму. Учениця черкаської дитячої художньої школи показує свою роботу - розфарбований тубус від танкового снаряда. Зовсім по дитячому, але про абсолютно дорослі речі - дівчинка пояснює чому зобразила на ньому маки - символ наших полеглих вояків.

Марія, учениця черкаської дитячої художньої школи ім. Данила Нарбута:

Якщо воїни лиють їхню кров за нас, то ми маємо віддячити їм - вирости та стати незалежною нацією …за них, бо вони так хотіли.

І таких незвичайних тубусів та гільз на мистецькій виставці понад три десятки. Більшість з них розписані вихованцями та викладачами дитячої художньої школи. На своїх "металевих мольбертах" діти зобразили те, що болить і чого прагнуть найбільше. Директорка навчального закладу здивована, адже такого натхнення від дітей і не очікувала.

Анжела Алєксанова, директор черкаської дитячої художньої школи ім. Данила Нарбута:

Це було натхнення і поклик …і це стільки задоволення та емоцій визвало і концепцій, що ми навіть не змогли втілити всі, і вони натхненно відчули себе волонтерами, себе нужними для країни.

Дитячі доробки представили на виставці, аби дітлахи відчули себе частиною волонтерської сім'ї, яка вже дев'ятий рік поспіль допомагає українському війську боронити нашу країну.

Виставка - це своєрідна прелюдія масштабного аукціону, кажуть волонтери. Буквально за тиждень розписані тубуси та гільзи у цьому ж залі підуть з молотка.

В'ячеслав Скічко, голова волонтерської організації:

Це окремий проєкт по допомозі 53 бригаді - там необхідна суттєва така допомога і саме, і саме цей аукціон, саме ці дитячі роботи будуть реалізовані на аукціоні за донати, і всі донати підуть на допомогу 53 бригаді.

Тому самому підрозділу протитанкістів, який зараз боронить околиці Бахмуту. Аукціон відбудеться 15 грудня і на ньому волонтери планують зібрати пів мільйона гривень.