На борту російського крейсера "Адмирал Кузнецов", який стоїть у доках заводу "Звездочка" у Мурманську, сталася пожежа. Про це повідомляє ТАСС з посиланням на представника екстрених служб.

З крейсера евакуювали 20 людей, ніхто не постраждав. Причини займання не повідомляються.

Два роки тому - у грудні 2019 року - на борту "Адмирала Кузнецова", що стоїть на ремонті в Мурманську, також сталася пожежа. Тоді загинули двоє людей, ще 14 постраждали.

У жовтні 2018 року затонув плавучий док, де на ремонті був "Адмирал Кузнецов", крейсер отримав п'ятиметрову пробоїну.

"Адмирал Кузнецов" - єдиний російський корабель, який зданий нести авіацію. Він був введений в експлуатацію на початку 1991 року.

У 2017 році було оголошено про плани його відремонтувати та модернізувати, роботи на той момент оцінювалися як мінімум у 20 млрд рублів, що більше, ніж будівництво нового корвету.

Передбачалося, що у 2021 році корабель повернеться до складу флоту рф, однак через низку інцидентів ці терміни постійно міняють.