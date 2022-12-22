На єдиному російському авіаносці "Адмирал Кузнецов" сталася пожежа [ Редагувати ]
На борту російського крейсера "Адмирал Кузнецов", який стоїть у доках заводу "Звездочка" у Мурманську, сталася пожежа. Про це повідомляє ТАСС з посиланням на представника екстрених служб.
З крейсера евакуювали 20 людей, ніхто не постраждав. Причини займання не повідомляються.
Два роки тому - у грудні 2019 року - на борту "Адмирала Кузнецова", що стоїть на ремонті в Мурманську, також сталася пожежа. Тоді загинули двоє людей, ще 14 постраждали.
У жовтні 2018 року затонув плавучий док, де на ремонті був "Адмирал Кузнецов", крейсер отримав п'ятиметрову пробоїну.
"Адмирал Кузнецов" - єдиний російський корабель, який зданий нести авіацію. Він був введений в експлуатацію на початку 1991 року.
У 2017 році було оголошено про плани його відремонтувати та модернізувати, роботи на той момент оцінювалися як мінімум у 20 млрд рублів, що більше, ніж будівництво нового корвету.
Передбачалося, що у 2021 році корабель повернеться до складу флоту рф, однак через низку інцидентів ці терміни постійно міняють.
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