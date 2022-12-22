НАЗК, яка зображає бурхливу активність у накладанні санкцій, нещодавно публічно втрутилась у фармацевтичний ринок.

Заступник керівника Офісу Президента Андрій Смирнов звинуватив Національне агентство з запобігання корупції (НАЗК) у тому, що його керівництво "демонструє нетипову поведінку, бо чомусь вирішило, що функціональним завданням цього органу є ініціювання накладення санкцій, розшук російських активів". НАЗК під керівництвом Олександра Новікова, у свою чергу, звинувачує Офіс президента та РНБО у гальмуванні санкційного процесу. Але насправді саме НАЗК з якоїсь причини взялося виконувати не лише нетипові для неї функції, не передбачені законодавством, а й прямо бере участь у лобізмі інтересів компаній, які мали б потрапити під санкції. Зокрема, НАЗК публічно стала на бік іноземних фармацевтичних компаній, які досі працюють у росії.

Бурхлива активність

Смирнов навів декілька прикладів того, як саме НАЗК "демонструє нетипову поведінку". Зокрема, за його словами, коли РНБО застосовує санкції до конкретної особи, тоді Мін'юст, щоб підтвердити наявність ідентифікованих активів, звертається до НАЗК по інформацію про ці активи. Заступник керівника ОП навів докази того, що НАЗК на запит Мін'юсту про активи одіозного віце-спікера Держдуми рф Олександра Бабакова в НАЗК відповів, що активів в Україні ця людина не має.

Але справа у тому, що, за відкритими даними, Бабаков прямо чи опосередковано володіє в Україні енергетичними активами та низкою готелів, хоча й заперечує це (що не дивно). І, не дивлячись на те, що НАЗК не знайшла в Україні активів росіянина, Печерський суд арештував усе майно й активи Бабакова – бо вони є.

"Я спостерігаю нетипову поведінку чиновників із НАЗК, які чомусь вирішили, що функціональним завданням цього органу… є ініціювання накладення санкцій, розшук активів, публічне висвітлення своєї роботи в цьому контексті й навіть публічна критика держави в неефективності застосування санкцій", - заявив Смирнов.

За нашими даними, відомство Новікова не лише нібито намагається активізувати санкційний процес проти росіян та росії, а й виступає лобістом іноземних компаній, які хочуть продавати свою продукцію в Україні, але при цьому не хочуть полишити ринок країни-агресора.

Нагадаємо, що позиція президента Володимира Зеленського полягає у тому, що компанії, які продовжують працювати в росії або з росією, прямо фінансують військовий бюджет країни-агресора. Такою ж є консолідована позиція українського суспільства: або ви працюєте в росії, або в Україні – на двох стільцях всидіти не вдасться.

Отже, НАЗК, яка зображає бурхливу активність у накладанні санкцій, нещодавно публічно втрутилась у фармацевтичний ринок.

Як відомо, в середині жовтня цього року комісія Міністерства охорони здоров'я країни з припинення дії реєстраційного посвідчення заборонила продаж в Україні ліків, які частково або повністю виробляються компаніями, пов’язаними з росією та білоруссю. При цьому, за оновленим законом, забороні не можуть підлягати ті ліки, які представлені в Україні менш ніж двома аналогами, аби не спричинити дефіциту ліків. Ця умова Комісією була виконана – аналоги є.