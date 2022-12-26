Польова кухня в Івано-Франківську виїжджає раз на два дні у спальні райони

Не самі пункти незламності, а ще й кухня на колесах запрацювала в Івано-Франківську. "Польова" кухня їздить спальними мікрорайонами і пригощає гарячими обідами людей, які потребують допомоги. Що готують, і чи часто жителі звертаються, щоб поїсти - дізнавалася Жанна Дутчак.

На годиннику полудень, і польова кухня - розпочинає роботу. Сьогодні пригощають усіх охочих в мікрорайоні недалеко від центру Івано-Франківська.

Ячнево-перлова каша із тушонкою. Душе смачна, дуже поживна, вона не суха, вона розсипчаста. Головний секрет - побільше тушонки.

Лише зашаруділи черпаки, як біля машини із гарячою їжею вишиковується довжелезна черга.

Смакують щойно зварною кашею і пані Ірина з чоловіком та маленькою донечкою. Каже: на пункт натрапили випадково, коли прямували в соціальний магазин. Вирішили перехопити чогось тепленького. Бо вдома електрична плита, а від ранку світла немає...

Ірина, жителька Івано-Франківська:

Немає ні підігріти, ні зварити. Дуже важливо саме під час того, коли відключають світло, не має можливості приготувати.

Пенсіонерка Анна Михайлівна взяла каші собі, і ще прихопила порцію додому чоловікові. Розповідає: через часті вимкнення електрики - готує тепер рідко. Перебиваються обоє зазвичай бутербродами.

Анна Михайлівна, жителька Івано-Франківська:

Тут ще тушонку додали, того чого може бути не добра. Я бачу вона так гарно пахне, дуже навариста каша. Поїли, ще комусь сусідам віднесли і так один одному помагаємо.

Польова кухня в Івано-Франківську виїжджає раз на два дні у спальні райони - там де найчастіше відключають світло. Незмінні працівники "їдальні на колесах" - Любомир та Михайло.

Любомир Каспрук, кухар-волонтер:

Я армійський кухар. В мене спеціальність армійського кухаря, а так то я рятівник-пожежник. А зараз я кушеварю, помагаю кухні, запалюю.

Працює їхня пересувна кухня на газовому балоні. Відтак, блекаут - їй не страшний.

Любомир Каспрук, кухар-волонтер:

Призначена для такого, що вона може працювати будь-де, проїхати любий шлях. На ній можна багато готувати - можна робити фрі, пекти хліб, макарони варити, вона має безліч можливостей.

Та вони наразі готують лише каші, але щоразу різні.

Михайло Хвесик, кухар-волонтер:

Позавчора варили гречневу, перед цим варили пшеничну. В неділю будемо варити або гречну або рисову. Постараємось зробити, щоб різото було, але на різото треба багато продуктів, тому будемо виходити із того, що нам поставлять волонтери.

Готують на день приблизно чотириста порцій. Хоча за потреби, кажуть кухарі, можуть і вдвічі більше. Є у них і свої офіціанти.

Михайло, офіціант-волонтер:

Ми з Коледжу ресторанного сервісу і туризму. Третій курс. Люди самі підходять, ми подаємо, а хто не хоче підходити то підносами підносимо.

Охочих на гарячі обіди з кожним разом більшає, підмітили працівники польової кухні. З'явилися вже і постійні відвідувачі.

Михайло Хвесик, кухар-волонтер:

Є нині люди, яких я бачу вже другий раз. І графік, вони з ним ознайомлюються куди їхати і де буде яка каша і люди, бачу вже другий раз, дідусь якийсь прийшов і задоволений, поїв із собою ще півлітра каші взяв і пішов.

Пересувну кухню місту подарували закордонні благодійники, вони ж надали продукти.

Руслан Марцінків, міський голова Івано-Франківська:

Це розраховано в першу чергу на людей старшого віку, зараз дуже важко людям, тому що відключається світло і на жаль, багато людей, особливо старшого віку навіть іноді не мають що поїсти. І де підігріти.

В разі повного блекауту, каже міський голова, готові розгорнути ще три такі польові кухні.