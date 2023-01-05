Частково житло для переселенців будуть самі переселенці - релокований бізнес.

Модульні будинки для переселенців будують на Закарпатті. На трьох локаціях вже завершують роботи. А у Сваляві до здачі готують новенькі квартири. І жити в них люди зможуть ще два роки після перемоги.

І все це стало можливим завдяки міжнародним донорам. Наприклад, Чехія на зведення такого житла надала мільйон євро.

Будівельник Валерій сокирою вганяє цвях у рейку і розповідає про нове житло для переселенців.

Він повністю утеплений. Як вакуум получається. Снаружі парабарʼєр, там немає нічого, воздух не заходить. І з нутрі гідробарʼєр.

У Мукачевому містечко для переселенців зводять біля одного з навчальних закладів. З початку війни і донині нині переселенці з Донеччини, Харківщини та Луганщини живуть неподалік у гуртожитках. Вони - часті гості на будівельному майданчику.

Тетяна, переселенка з Донецької обл.:

В принципі добре! Краще ніж в гуртожитку? Краще. Ну ми надіємось, що будемо жити в цих доміках.

Будиночки площею 25 квадратів. Передбачена вітальня-кухня, ванна кімната і санвузол, спальня. Усі комунікації уже підведено та підключено. В одному будинку може жити родина з 3-5 людей.

Мирослава Ливч, керуюча справами Закарпатської обласної ради:

З гуртожитків переселяться у модульні будиночки. А якщо до нас приїдуть внутрішньо переміщені особи з тих областей, де ведуться бойові дії, то буде місце куди їх поселити.

А це вже Свалява. Тут містечко для переселенців - це не лише модульні будинки, але й квартири. Людей оселять по одно-дво і трикімнатних квартирах.

Частково житло для переселенців будуть самі переселенці - релокований бізнес.

Василь Демʼянчук, заступник голови Закарпатської обласної ради:

Є ідея, щоби будувати такі приміщення коло підприємств, які потребують робочої сили. Щоби залучати цих людей, щоб вони мали і роботу.

Гроші на житло для переселенців нині шукає обласна влада. Їх спрямовують на реанімацію тих об'єктів, що в обласній власності. А осель потрібно чимало, адже на Закарпатті нараховується близько півмільойна внтутрішньо переміщених осіб. Від 20 до 50 відсотків хочуть розпочати нове життя саме на Закарпатті.