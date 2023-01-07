Помер зірка серії фільмів "Термінатор" [ Редагувати ]
Голлівудський актор Ерл Боен, який зіграв роль доктора-психіатра Пітера Сільбермана у трьох частинах кінофраншизи "Термінатор", помер у четвер, 5 січня, у віці 81 року. Про це повідомив TMZ з посиланням на сім'ю актора.
За інформацією порталу, Боен помер на Гаваях. Члени сім'ї актора не уточнювали, що стало причиною його смерті.
Фільмографія Ерла Боена налічує майже 200 картин, серед них "Битва за межами зірок", "Мізки набік", "Чужа нація", "Голий пістолет 33 1/3: Останній випад" та "Чокнутий професор 2: Сім'я Клампів".
Найбільшу популярність Боену принесла роль лікаря у фільмах "Термінатор" (1984), "Термінатор 2: Судний день" (1991) та "Термінатор 3: Повстання машин" (2003).
Ерл Боен разом із Арнольдом Шварценеггером був єдиним актором, який зіграв у перших трьох частинах франшизи. У 2003 році він оголосив про завершення кар'єри, але продовжив роботу як актора дубляжу в телевізійних мультфільмах та відеоіграх.
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