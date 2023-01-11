На Хмельниччині перекинувся автобус з пасажирами, є постраждалі [ Редагувати ]
В ніч на середу, 11 січня, у Хмельницькій області перекинувся рейсовий автобус, внаслідок чого постраждали 9 людей. Про це повідомляє обласна поліція.
Дорожньо-транспортна пригода сталася близько 02:50 години на автодорозі сполученням "Стрий - Ізварине" поблизу села Подільське Хмельницького району.
48-річний житель Полтавської області, керуючи рейсовим мікроавтобусом Mercedes Sprinter сполученням "Харків - Ужгород", злетів у кювет.
На момент аварії в салоні машини перебувало 11 пасажирів. За попередньою інформацією, внаслідок аварії дев’ять пасажирів, серед яких 9-річна дитина, отримали тілесні ушкодження різного ступеня важкості.
Рятувальникам довелося вирізати з автобуса двох людей, яких затиснуло понівеченими конструкціями машини, а також "провести превентивні заходи, аби запобігти пожежі".
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