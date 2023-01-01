Росіяни атакували Хмельниччину: подробиці [ Редагувати ]
Атакували росіяни і Хмельниччину. Дві ракети влучили у військовий об'єкт, АЗС, магазини і приватні підприємства. Вибуховими хвилями вибито сотні вікон у житлових будинках і дитячому садочку. Травми різного ступеня отримали десятки мирних жителів, восьмеро - у важкому та надважкому стані. За життя поранених борються медики. А комунальники відновлюють будинки.
За годину після оголошення повітряної тривоги, в Хмельницькому пролунало два потужних вибухи.
В'ячеслав, житель Хмельницького:
Вийшов з магазину, летіло дві ракети і полетіло, десь там впали. Я точно не знаю. Туда не пускають. Сильні були вибухи? Сильні. Бо там на низу, кажуть, все пошкоджено.
Першими на місце влучань оперативно прибули карети "швидкої", поліція і рятувальники. Ризикуючи життям, майже три десятки ДСНС-ників локалізували три осередки пожеж, зокрема, в на одній з АЗС.
Андрій Козак, заступник керівника ГУ ДСНСУ у Хмельницькій області:
Один з осередків пожеж був за 30 метрів від цистерни, яка розгермитизувалась з газом, тому першим відбили пожежу і не допустили перекидання до автозаправної станції. У разі вибуху могли постраждати найближчі житлові будинки, лінії електропередач і могли бути і вибухи і горіння довготривале.
Та житлові будинки таки постраждали. Сотні вибитих вікон, зруйновані балкони, ролети і магазини в новобудовах.
Максим, житель Хмельницького:
Вивіска, ролети, двері вибило. Поранених немає? Чесно, не знаю, бо всі так швидко розбіглись.
Богдан, житель Хмельницького:
Всі встигли на пол лягти, там буквально секунда. Там реально була секунда, щоб спастись, тому що вона вже над головою пролітала. Ті, хто був там, в районі де епіцентр взрива, то не знаю, чи в них були шанси хоч якісь вижити.
В епіцентр вибуху потрапили мирні люди. 35-річний водій цього автомобіля дістав важку травму ноги. Автівка, як решето, побита уламками ракети.
Микола, родич пораненого:
Дуже травмірувало ногу ліву. Він зараз в реанімації в лікарні. Там шиють, роблять.
Водій і пасажирка цієї автівки також травмовані. 22-річну жінку рятують медики. ЇЇ стан стабільно важкий. Загалом у лікарнях восьмеро поранених.
Костянтин Креньов, завідувач відділення екстреної та невідкладної допомоги Хмельницької лікарні:
В важкому стані троє. В реанімації жінка з політравмою, з важкою черепно-мозковою травмою, закритою травмою грудної клєтки, гевмопнєвмоторексом і травматичним шоком. Пацієнт з мінно-вибуховим пораненням нижньої кінцівки. Ногу йому вдалось врятувати. Пацієнт з рваною раною стегна.
Поранених значно більше, проте багато з них не потребують госпіталізації.
Сергій Гамалій, голова Хмельницької обласної військової адміністрації:
Відбулось влучання в військовий обʼєкт, Пошкоджена техніка.Також є влучання в АЗС. Окрім того, пошкоджено 8 транспортних засобів, 13 навколишніх житлових будинків, складські приміщення.
Олександр Симчишин, міський голова Хмельницького:
Це сотні і сотні вікон. Ми не можем зараз про збитки і якось їх виміряти, але збитки дуже і дуже великі. Зараз швидко оперативно все відновлюємо.
Та найцінніше - це життя людей. І лікарі борються за кожне.
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