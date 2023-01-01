Атакували росіяни і Хмельниччину. Дві ракети влучили у військовий об'єкт, АЗС, магазини і приватні підприємства. Вибуховими хвилями вибито сотні вікон у житлових будинках і дитячому садочку. Травми різного ступеня отримали десятки мирних жителів, восьмеро - у важкому та надважкому стані. За життя поранених борються медики. А комунальники відновлюють будинки.

За годину після оголошення повітряної тривоги, в Хмельницькому пролунало два потужних вибухи.

В'ячеслав, житель Хмельницького:

Вийшов з магазину, летіло дві ракети і полетіло, десь там впали. Я точно не знаю. Туда не пускають. Сильні були вибухи? Сильні. Бо там на низу, кажуть, все пошкоджено.

Першими на місце влучань оперативно прибули карети "швидкої", поліція і рятувальники. Ризикуючи життям, майже три десятки ДСНС-ників локалізували три осередки пожеж, зокрема, в на одній з АЗС.

Андрій Козак, заступник керівника ГУ ДСНСУ у Хмельницькій області:

Один з осередків пожеж був за 30 метрів від цистерни, яка розгермитизувалась з газом, тому першим відбили пожежу і не допустили перекидання до автозаправної станції. У разі вибуху могли постраждати найближчі житлові будинки, лінії електропередач і могли бути і вибухи і горіння довготривале.

Та житлові будинки таки постраждали. Сотні вибитих вікон, зруйновані балкони, ролети і магазини в новобудовах.

Максим, житель Хмельницького:

Вивіска, ролети, двері вибило. Поранених немає? Чесно, не знаю, бо всі так швидко розбіглись.

Богдан, житель Хмельницького:

Всі встигли на пол лягти, там буквально секунда. Там реально була секунда, щоб спастись, тому що вона вже над головою пролітала. Ті, хто був там, в районі де епіцентр взрива, то не знаю, чи в них були шанси хоч якісь вижити.

В епіцентр вибуху потрапили мирні люди. 35-річний водій цього автомобіля дістав важку травму ноги. Автівка, як решето, побита уламками ракети.

Микола, родич пораненого:

Дуже травмірувало ногу ліву. Він зараз в реанімації в лікарні. Там шиють, роблять.

Водій і пасажирка цієї автівки також травмовані. 22-річну жінку рятують медики. ЇЇ стан стабільно важкий. Загалом у лікарнях восьмеро поранених.

Костянтин Креньов, завідувач відділення екстреної та невідкладної допомоги Хмельницької лікарні:

В важкому стані троє. В реанімації жінка з політравмою, з важкою черепно-мозковою травмою, закритою травмою грудної клєтки, гевмопнєвмоторексом і травматичним шоком. Пацієнт з мінно-вибуховим пораненням нижньої кінцівки. Ногу йому вдалось врятувати. Пацієнт з рваною раною стегна.

Поранених значно більше, проте багато з них не потребують госпіталізації.

Сергій Гамалій, голова Хмельницької обласної військової адміністрації:

Відбулось влучання в військовий обʼєкт, Пошкоджена техніка.Також є влучання в АЗС. Окрім того, пошкоджено 8 транспортних засобів, 13 навколишніх житлових будинків, складські приміщення.

Олександр Симчишин, міський голова Хмельницького:

Це сотні і сотні вікон. Ми не можем зараз про збитки і якось їх виміряти, але збитки дуже і дуже великі. Зараз швидко оперативно все відновлюємо.

Та найцінніше - це життя людей. І лікарі борються за кожне.