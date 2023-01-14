Засновник та куратор ПВК "Вагнер" Євген Пригожин "переміг" у сутичці з Міноборони рф після офіційного визнання участі найманців у боях за Соледар.

Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).

На думку аналітиків, Пригожин хоче використати цю "перемогу" у Соледарі як інструмент для торгу, щоб підняти свій авторитет у росії.

"Згадка Міноборони росії про сили "Вагнера" у відповідь на суспільний резонанс свідчить про значну "перемогу" Пригожина, яка зміцнить його як вирішального учасника цієї війни", - пишуть експерти.

Пригожину потрібна була перемога в Соледарі, щоб довести президенту рф володимиру путіну, що його сили кращі за звичайну армію.

Водночас путін може вжити заходів щодо формування лояльних до Міноборони військових блогерів, щоб підірвати зусилля Пригожина із самоствердження.

Голова ЦВК Олександр Сідакін, депутат Держдуми від "Єдиної Росії" Артем Туровий та "глава" "ДНР" Денис Пушилін зустрілися 13 січня з кількома блогерами.

Високопоставлені путінські союзники вручили групі військкорів, у тому числі Олександру Сладкову та журналісту, який працює на Wargonzo, офіційну подячну грамоту, підписану секретарем Генеральної ради партії "Єдина Росія" Андрієм Турчаком.

"Ця остання подія у низці зусиль Кремля щодо розвитку зв'язків з обраними військовими блогерами, які були готові продатися в обмін на політичний престиж", - зазначають в ISW.