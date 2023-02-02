Зеленський подякував спецслужбам за очищення влади та анонсував нові звільнення [ Редагувати ]
Джерело: Офіс президента України
Початок лютого 2023 року ознаменувався масштабними обшуками та звільненнями українських чиновників у різних структурах влади. Президент Володимир Зеленський подякуав спецслужбам за проведену роботу.
Про це повідомляє Зеленський.
У своєму зверненні гарант заявив, що Україна буде продовжувати боротьбу з внутрішнім ворогом. Він звернувся із вдячністю до працівників Служби безпеки України, ДБР, Офісу Генерального прокурора.
"Я дякую Службі безпеки України, ДБР, Офісу Генерального прокурора і всім тим, хто ще залучений в очищенні нашої держави. Нові кроки - будуть", - сказав Зеленський.
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