Початок лютого 2023 року ознаменувався масштабними обшуками та звільненнями українських чиновників у різних структурах влади. Президент Володимир Зеленський подякуав спецслужбам за проведену роботу.

Про це повідомляє Зеленський.

У своєму зверненні гарант заявив, що Україна буде продовжувати боротьбу з внутрішнім ворогом. Він звернувся із вдячністю до працівників Служби безпеки України, ДБР, Офісу Генерального прокурора.

"Я дякую Службі безпеки України, ДБР, Офісу Генерального прокурора і всім тим, хто ще залучений в очищенні нашої держави. Нові кроки - будуть", - сказав Зеленський.