Землетруси у Туреччині та Сирії: кількість жертв перевищила 4 тисячі осіб [ Редагувати ]
Внаслідок землетрусів, що сталися в Туреччині та Сирії 6 лютого, загинули понад 4 тисячі людей. Про це повідомляє Anadolu.
Землетруси призвели до загибелі 4,3 тисяч людей у Туреччині та Сирії. За даними Анкари, пригода забрала життя 2921 людини, 15834 отримали поранення різного ступеня тяжкості.
У Сирії внаслідок землетрусу загинуло щонайменше 1,4 тисячі осіб, понад 3 тисячі травмовано.
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