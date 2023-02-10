На Хмельниччині підтвердили "приліт" по об'єкту критичної інфраструктури (відео) [ Редагувати ]
У Хмельницькій області влада офіційно підтвердила ракетний удар по об'єкту критичної інфраструктури. Про це повідомив голова Хмельницької ОВА Сергій Гамалій.
За попередньою інформацією, в Хмельницькій області наші сили ППО збили 1 крилату ракету та 1 шахід.
Але, на жаль, є влучання в об'єкт критичної інфраструктури Хмельницької громади.
Пожежа ліквідована, постраждалих нема. Матеріальні збитки підраховуються.
Раніше влада Хмельницької області повідомила, що у Хмельницькому пролунав вибух. Частина міста залишилася без електропостачання. Можуть бути збої і в водопостачанні.
по темі
Залужний заявив, що російські "Калібри" перетнули кордони Молдови та Румунії
Окупанти ззавели свої ракетоносії в пункти базування через потужний шторм в Чорному морі
Вранці 26 січня армія держави-терориста рф здійснила 55 пусків ракет повітряного та морського базування (Х-101, Х-555, Х-47 "Кинджал", "Калібр", Х-59) з літаків Ту-95, Су-35, МіГ-31К та кораблів з акваторії Чорного моря. Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний
Вранці 26 січня російські окупанти випустили по Києву майже 20 ракет різного типу. Усі повітряні цілі знищені. Про це повідомляє Київська міська військова адміністрація
У четвер, 26 січня, речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заявив, що росія підняла у повітря шість бомбардувальників Ту-95