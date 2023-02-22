Альтернатива дизельним генераторам: медзаклад у Чернівцях працює за допомогою сонячних станцій [ Редагувати ]
Альтернатива дизельним генераторам під час відключення світла. Сонячні станції. За день накопичують потужність, якої вистачає на кілька годин забезпечення одного будинку, школи чи лікарні. До того ж, вони - безшумні. Дві таких станції нещодавно отримав Київ від французьких партнерів - їх встановлять у лікарнях. А в одному з медзакладів Чернівців така станція працює вже місяць. Про перші результати - дізналася Ольга Лучек.
Працівники цієї лабораторії здатні виявити в організмі людини збудників інфекційних хвороб. Зокрема, гепатиту та ВІЛ. Коли ж вимикається світло - тут усе зупиняється. І потім весь цикл аналізів доводиться починати наново.
Зоряна Маленко, біолог Чернівецького обласного медичного центру соціально значущих хвороб:
Робочий процес залежить від кількості досліджень, від нагрузки, і тому один аналізатор може працювати і 4 години безперервно. Коли воно зупиняється, ми втрачаємо і самі результати, і витрати реагентів, час, все втрачається.
Аби не бути заручниками аварійних відключень електроенергії, у Чернівецькому медичному центрі соціально значущих хвороб встановили ось цю 15-кіловатну гібридну сонячну електростанцію.
Володимир Мочульский, директор Чернівецького обласного медичного центру соціально значущих хвороб:
Якщо наприклад немає в мережі світла, у нас є інвертор на 15 кіловат, до нього під'єднані 8 акумуляторів, за рахунок яких приблизно до 4 годин взимку можна бути автономними незалежними від центральної мережі.
Коштує станція близько восьмисот п'ятдесяти тисяч гривень. Заробили ці гроші - каже директор центру - завдяки співпраці з Національною службою здоров'я та платним послугам, які тут надають.
Володимир Мочульский, директор Чернівецького обласного медичного центру соціально значущих хвороб:
Ми аналізували: якщо придбати генератор, затрати саме на обслуговування. Звичайно, генератор є значно дешевшим приблизно у 2-3 рази, але обслуговування його, витрати на пальне ми теж врахували, зважили плюси всі і мінуси, і вирішили саме зупинитися на гібридній сонячній станції 15 кіловат.
Як обслуговувати таку станцію - в центрі соціально значущих хвороб розібралися досить швидко.
Володимир Мочульский, директор Чернівецького обласного медичного центру соціально значущих хвороб:
Вона працює автономно, коли відключається світлоперехід переключення на резервне джерело, енергії акумуляторів відбувається автоматично. 4-5 годин взимку ми маємо автономне освітлення, після того, коли включиться світло, відновиться мережа, акумулятори почнуть заряджатися із панелей і в тому числі з центрального світла.
У медзакладі порахували - за більш як місяць роботи станції зекономити вдається в середньому до 40-ка кіловат-годин на день.
По першій фазі йде споживання 2 кіловати, ми бачимо відображення на табло, 2 кіловати приблизно на другій фазі і на третій фазі приблизно півтора кіловата йде споживання. В цілому 5 і 3. За сьогоднішній день з 7 ранку при пасмурній погоді на сонячній панелі виробили 1,7 кіловата.
Навесні та влітку, коли сонце з'являтиметься з-за хмар значно частіше, ніж зараз, медики розраховують отримувати ще більші потужності. А отже, й економити вдасться більше грошей.
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