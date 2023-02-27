Окупанти обстрілюють Херсон з РСЗВ [ Редагувати ]
Фото: TELEGRAM МІСЬКРАДИ
У понеділок, 27 лютого, у Херсоні лунають гучні вибухи. Окупанти обстрілюють місто з реактивних систем залпового вогню (РСЗВ).
Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.
Станом на 11:40 місцеві пабліки інформують про повторні "прильоти".
Знов чутно вибухи у Херсоні...Прильоти РСЗВ у Херсоні.
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