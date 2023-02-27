Окупанти обстрілюють Курахівку: є загиблий [ Редагувати ]
У понеділок, 27 лютого, російські окупанти обстрілюють селище міського типу Курахівка Донецької області. Про це повідомляється у Telegram-каналі голови Офісу президента Андрія Єрмака.
Вже відомо про одного загиблого.
росіяни обстрілюють смт. Курахівка Курахівської громади. Є інформація про одного загиблого цивільного. Обстріл триває.
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