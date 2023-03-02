Норвезька рада у справах біженців в Україні (NRC) розпочала другий етап реєстрації на грошову допомогу. Виплати отримають переселенці та люди у постраждалих від війни районах. Про це повідомляє NRC.

Реєстрація триватиме до 20 березня.

Хто може отримати виплати навесні 2023 року?

Багатоцільову грошову допомогу отримають внутрішньо переміщені особи та люди, які проживають в районах, постраждалих внаслідок бойових дій та потребують термінової фінансової підтримки для забезпечення основних потреб.

Зазначається, що грошову допомогу буде надано найуразливішим категоріям з-поміж людей, які зареєструвалися. При визначенні рівня вразливості враховується:

склад сім'ї;

наявність дітей та людей похилого віку;

доходи сім'ї, включно із виплатою з безробіття і пенсією;

місце проживання і походження.

Отримання грошової допомоги від іншої міжнародної організації не перешкоджає подачі на отримання грошової допомоги від NRC, проте не гарантує її надання, зазначають в організації. Норвезька рада у справах біженців враховує поточну життєву ситуацію заявника.

Як подати заявку на грошову допомогу і які документи потрібні?

Для подачі заявки на отримання грошової допомоги необхідно надати таку інформацію:

згоду на обробку персональних даних;

місце перебування (координати GPS);

номер телефону;

дані всіх членів домогосподарства (голови домогосподарства та всіх членів родини) – ПІБ, документ, що посвідчує особу, дату народження, ідентифікаційні номери повнолітніх осіб.

Фото свідоцтва про народження дитини чи іншого документу дітей завантажувати не потрібно.

Якщо деякі дані будуть відсутні або не відповідатимуть дійсності, це може призвести до довшого оброблення та можливої відмови щодо надання допомоги.

Виплату одним платежем перерахують на український банківський рахунок або за допомогою переказу MoneyGram для людей, у яких немає банківського рахунку.

Де подати заявку?

Для того, щоб зареєструватися, необхідно завантажити один із месенджерів WhatsApp або Viber на свій смартфон. Для реєстрації через WhatsApp треба додати до контактів номер 0 800 609 844 та відправити на нього повідомлення з текстом "Привіт".

Для реєстрації через Viber треба буде відскакувати QR-код на картинці. Після цього у діалоговому вікні прийдуть повідомлення з інструкціями, яких необхідно дотримуватися для успішної реєстрації.

Для отримання додаткової інформації можна звертатися за номером "гарячої" лінії NRC 0 800 302 007 або написати на адресу електронної пошти [email protected]