У Підмосков'ї пролунав потужний вибух (відео) [ Редагувати ]
У четвер увечері, 2 березня, в передмісті міста Коломни, яке розташоване приблизно близько 111 км на південь від Москви, пролунав потужний вибух.
Про це повідомляють російські телеграм-канали.
Що саме сталося, невідомо, проте місцеві жителі стверджують, що перед вибухом чувся "свист" безпілотника.
Вибух, який стався близько 21:30, було чути практично у всіх районах міста.
Наразі на місце події виїхали рятувальники.
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