За рік ефіру FREEДОМ зібрав в Інтернеті загалом майже 7 мільярдів переглядів!

Правда про злочини російських окупантів, інформація з передової, міжнародні події та протистояння кремлівській пропаганді... Усе це можна побачити в ефірі каналу FREEДОМ. Марафон уже рік в ефірі в режимі нон-стоп несе правду глядачам по всьому світу, які здатні мислити й аналізувати події в Україні та довкола України. Далі - матеріал про роботу наших колег.

Це кадри першого ефіру марафону FREEДОМ. Канал працює з 10-го березня 2022-го року. То був 15-й день повномасштабного вторгнення росії в Україну. На кремлівських каналах брешуть, що російська армія б'є виключно по військових об'єктах і не несе втрат.

Юлія Островська, генеральний директор ДП "Мультимедійна платформа іномовлення України":

Інформувати російськомовне населення, якого десь 290 мільйонів у світі, яке отруєно пропагандою російською.Думаю, що падіння рейтингів одіозних шоу скабеєвой і соловйова та всіх інших, а цей факт визнали вони самі, це і завдяки нам теж.

Задля відкриття ще одного інформаційного фронту об'єдналися провідні медіа-групи – "Один плюс Один", "СтарЛайт", "Україна", "Іномовлення" та "Інтер" у перші тижні російської агресії, щоб створити спільний проект.

Олексій Мацука, шеф-редактор телеканалу FREEДОМ:

Разом з владою прийнято рішення про те, що необхідно мовити зрозумілою мовою на країну агресора для того, щоб там всередині люди, які раптом захотіли взяти зброю і піти воювати проти українців чи будь-якого іншого сусіда, щоб вони могли відчути наслідки цього.

Антон Нікітін, головний редактор телеканалу "Інтер":

Міць держави виявилася насамперед у можливості єднатися. І FREEДОМ став тим проектом, який продемонстрував можливість ЗМІ, різних ЗМІ, на базі державної платформи єднатися і спільними зусиллями донести голос України до іномовної, до російської аудиторії по всьому світу. І зараз це об'єднання - це є наша сила, це є наша зброя у боротьбі проти спільного ворога.

FREEДОМ мовить через супутник по всій Європі, у державах Центральної Азії, Близького Сходу, Південної Африки. Присутній у мережах кабельних операторів 44-х країн світу. Серед спікерів каналу - найвпливовіші експерти, аналітики, представники російської опозиції - ті, хто наважився повстати проти режиму путіна і говорити правду.

Юлія Островська, генеральний директор ДП "Мультимедійна платформа іномовлення України":

Ми бачимо, що у нас 87% переглядів - це не Україна, з них 58% - це саме рф, решта - це Казахстан, Білорусь, Узбекистан - країни, в яких є російськомовне населення, країни Балтії... Якщо ми починали, у нас було 37 відсотків російської федерації, то зараз 58%.

Андрій Данілевич, ведучий телеканалу FREEДOM:

Проект, який ми зараз робимо, він має бути в часі і тривати дуже-дуже довго. Ті люди, з того боку, після нашої перемоги, яка я певен незабаром настане, зтими людьми потрібно буде працювати.

Працівники FREEДОМ - щодня моніторять інформаційний контент російських ЗМІ, аби знаходити правильні контрагументи їхній пропаганді.

Авторські проекти "Інтер Медіа Груп" на FREEДОМ розповідають історії людей, що пережили російську окупацію, стали жертвами путінського режиму. Проект "Історії війни" - це правда про трагедію, яку росія принесла на українську землю, правда про горе, яке пережили мільйони українців.

Хто стоїть за людською трагедією. Хто винен у тому, що розгорнулася ця пекельна війна. У проекті "Винуватці війни" - факти про поплічників режиму путіна.

"Останній день диктатора" - проект про про злочини режими в історії різних держав і про долі тих, хто запровадив ті режими.

За рік ефіру FREEДОМ зібрав в Інтернеті загалом майже 7 мільярдів переглядів! Більшість глядачів марафону - громадяни росії. Країни, що нині - під владою кремлівського кривавого диктатора. Той, хто дивиться український FREEДОМ, знає правду про військові злочини російських загарбників. Знають усе, про що мовчить російський телевізор.

Андреа Калан - офіційний представник Держдепартаменту США: