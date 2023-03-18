Росіяни намагаються захопити Бахмут: як українські артилеристи дають відсіч ворогу [ Редагувати ]
Більше сотні ворожих атак відбили наші захисники на Донбасі за минулу добу. Про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу. Найзапекліші бої, як і раніше, - в Бахмуті. Росіяни не полишають спроб захопити місто. Утім, українська армія - тримає оборону фортеці. Не в останню чергу, завдяки ефективній роботі артилерії. Саме про будні артилеристів на передовій - наш наступний сюжет.
Бахмутський напрямок. Роботи в наших артилеристів нині тут багато. Снаряди подаються, заряджаються та вистрілюються завжди в жвавому ритмі.
Позивний "Пума", військовослужбовець Збройних сил України:
Інтенсивність вогню була больша, ніж прошлою ночью і дньом. Відпрацювали багато БК, доходимо вже до сотні. Москалики лізуть, но ми їх тримаємо.
Бійці 67-мої окремої механізованої бригади допомагають тримати оборону підрозділам наших піхотинців.
Позивний "Пума", військовослужбовець Збройних сил України:
Це верхня клішня від Бахмуту, якщо дивитися на карту. Недавно там був прорив зі сторони кацапів, але ми їх відкинули. Група "Вагнера" була унічтожена.
Наші захисники зазначають - росіяни під Бахмутом як і раніше намагаються тиснути кількістю.
Позивний "Либа", військовослужбовець Збройних сил України:
Тактика - по хвилях. Вони посилають спочатку першу хвилю, прощупують, знаходять слабкі ділянки оборони. Якщо вони такі знаходять - посилають іншу хвилю вже цілеспрямованим ударом вже на ту слабку ділянку. І третя хвиля - заключна, пробують прориватися. Слава Богу, в нас ще такого не було. Недавно, як сказав командир, відбили їхню атаку, співпрацювали дуже добре, тому стараємося стримувати ворога на відстані.
Артилеристи кажуть: хоч робота на Бахмутському напрямку і напружена - розслабитися собі вони просто не можуть дозволити, поки ворог не залишить територію України.
Після Перемоги будемо відпочивати.
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