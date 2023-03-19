Якщо Україна програє у війні з росією, Польща буде змушена вступити в конфлікт.

Про це заявив посол Польщі у Франції Ян Емерік Рощишевський.

"Тому або Україна сьогодні буде захищати свою незалежність, а якщо вона цього не зробить, то ми будемо змушені втягнутися в цей конфлікт, тому що наші вищі цінності, які є основою нашої цивілізації, перебувають під загрозою, тому у нас не буде вибору", - заявив Рощишевський, коментуючи рішення влади передати Україні МіГ-29.