Знищення калібрів у Джанкої, ймовірно, може зменшити кількість випусків ракет по Україні з Чорного моря.

Крим відкриває курортний сезон! Щоправда, замість "понаєхавших" російських туристів, у гості завітала бавовна. Днями не на жарт налякалися мешканці Джанкою, а сьогодні вночі тривожно стало і севастопольцям. Що про вибухи кажуть в Україні, та як реагують окупанти - Євген Бригар розповість.

Вечір 20 березня. Джанкой. Місто засинає, просинається… А ні, не засинає! Бо з усіх куточків чути серію потужних вибухів. Кому пощастило більше, ті спостерігають за феєрверком в перших рядах.

Росіяни намагаються збити безпілотники зі стрілецької зброї, і так підвищують градус напруги. Мешканці налякано тікають. Вочевидь, збирати тривожні валізки….

Місцеві окупанти заявили, що усі безпілотники було збито. Кілька з них - впали на кіоск та поблизу місцевого технікуму.

Такой… даже не хлопок, а очень страшный был взрыв…А потом все порушилось. Сигнализации, стекла, пыль, дым…

Про те, що частина безпілотників таки досягнули своєї цілі - росіяни чомусь не квапляться розповідати. Цю новину повідомляє українська розвідка.

Вибух у місті Джанкой на півночі тимчасово окупованого Криму знищив російські крилаті ракети "Калибр НК" під час їхнього транспортування залізницею. Загадкова "бавовна" продовжує процес демілітаризації росії та готує український півострів Крим до деокупації.

Знищення калібрів у Джанкої, ймовірно, може зменшити кількість випусків ракет по Україні з Чорного моря. Але, це ще й чіткий сигнал окупантам, що залізницею тепер транспортувати будь-що - зась! Джанкой - по суті, центровий вузол в залізничному сполученні Криму та півдня України.

Наталя Гуменюк, речниця ОК "Південь":

Наразі вказано курс чітко для того, щоб вже було розуміння, що залізницею вже необхідно виїжджати.

Але виїхати з півострова може бути проблематично. Про це говорять на кримських фм-хвилях.

В случае непредвиденных обстоятельств и отсутствия должного сообщения с материковой части россии, будут организованны понтонные переправы.

Хоч так званий голова адміністрації Джанкою заявив, що місто може спати спокійно. Однак це не стосується інших куточків Криму. Вночі естафету перехопив Севастополь! А точніше - бухта, де розташований чорноморський флот...

Перше, що спадає на думку при перегляді цього відео: "в самісіньке яблучко!". А от військове керівництво росії, задється, втратило зір... Бо, за словами міністра оборони рф сергія шойгу, нічого надзвичайного не сталося. Ба більше, знайшлися дві жінки, які, на думку росії, героїчно відбили атаку безпілотників.

сергій шойгу, міністр оборони росії:

Два аппарата были уничтожены старшим матросом контрактной службы фалеевой м.и. и главной старшиной целуйко ц.в. Я хотел бы дать поручение представить девушек к наградам и выписать денежную премию.

Останні атаки на Крим руйнують легенди російського військового керівництва про надійну захищеність Кримського півострова силами ППО. І змушують верхівку у кремлі замислитися над тим, що в майбутньому такі атаки можуть підібратися ще ближче.

В этом году завершим модернизацию систем ПВО города москвы.

Головне, щоб модернізація була такою ж "вдалою", як і в кримського ППО.