Місто Ірпінь звільнили від окупантів рік тому: як живуть нині ті, хто тоді буквально рахували хвилини свого життя

Росіяни мають заплатити за кожен знищений та понівечений будинок. А таких десятки у колись квітучому та затишному Ірпені. Рівно рік тому це місто на Київщині звільнили від російських військових. Ірпінь був фортецею, що стримала наступ на столицю. І ця звитяга коштувала сотень життів ірпінчан.