На кладовищі "вагнерівців" з'явилися сотні нових могил за два місяці: супутникові знімки [ Редагувати ]
У станиці Бакинська Краснодарського краю кладовище бійців ПВК "Вагнера" продовжує значно збільшуватися.
Про це повідомляє журналіст The New York Times Крістіан Тріберт у Twitter.
"На кладовищі "вагнерівців" у Бакинській вирито сотні нових могильних ям, свідчать супутникові знімки Maxar. Розширення чітко видно порівняно із зображенням двомісячної давності", - написав журналіст.
Варто зауважити, що ще минулого тижня у ЗМІ з'явилася інформація, що влада Краснодарського краю заборонила ховати "вагнерівців" у станиці Бакинська.
Hundreds of new grave pits have been dug at the Wagner cemetery in Bakinskaya, satellite imagery captured by @Maxar shows. The expansion is clearly visible when compared with an image from two months ago. https://t.co/aQKhnokNb0 pic.twitter.com/Q399VUFjS3— Christiaan Triebert (@trbrtc) March 28, 2023
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