У неділю, 2 квітня, українські захисники відбили понад 50 ворожих атак на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках, де наступає противник, йдеться у вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ.

Протягом доби противник завдав п'яти ракетних та 22 авіаційних ударів, здійснив 42 обстріли з реактивних систем залпового вогню за позиціями наших військ та цивільної інфраструктури населених пунктів.

Імовірність нанесення ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою. 2 квітня війська рф здійснили два ракетні удари і провели масований обстріл із реактивних систем залпового вогню центральною частиною Костянтинівки Донецької області. Загинули та отримали поранення мирні жителі, пошкоджено дитячий дошкільний заклад, багатоповерхівки та приватні житлові будинки.

рф продовжує зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямах. В епіцентрі бойових дій залишаються населені пункти Бахмут, Авдіївка та Мар'їнка. За цю добу підрозділи Сил оборони України відбили понад 50 атак противника.

На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямкахоперативна обстановка без суттєвих змін.

Протягом доби супротивник здійснив обстріли населених пунктів Волфине, Басівка, Рясне та Мезенівка Сумської області, а також Ветеринарне, Гатище, Великий Бурлук та Колодязне на Харківщині.

На Куп'янському напрямку ворожих обстрілів зазнали Кам'янка, Дворічна, Західна, Масютівка, Крохмальне Харківської області та Новоселівське - Луганської.

На Лиманському напрямку протягом доби супротивник вів безуспішні наступальні дії в районах Білогорівки та Верхньокам'янського. Артилерійських обстрілів зазнали Невське, Білогорівка Луганської області та Торське, Спірне та Роздолівка на Донеччині.

На Бахмутському напрямку ворог не припиняє штурмувати Бахмут. Проте, наші захисники мужньо тримають місто, відбивають чисельні атаки супротивника. Протягом доби загарбники вели безуспішні наступальні дії в Іванівському Донецькій області. Обстріляли Васюківку,

Оріхово-Василівку, Григорівку, Богданівку, Бахмут, Іванівське, Часів Яр

та Нью-Йорк Донецької області.

На Авдіївському та Мар'їнському напрямках противник вів наступальні дії в районах Авдіївки, Первомайського та Мар'їнки, успіху не мав. Здійснивши обстріл населених пунктів Авдіївка, Орлівка, Тоненьке, Нетайлове, Красногорівка та Мар'їнка Донецької області.

На Шахтарському напрямку протягом доби ворог обстріляв Побєду, Новомихайлівку, Вугледар, Пречистівку та Велику Новосілку Донецької області.

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник активних дій не проводив, удосконалює оборонні рубежі та позиції. Обстріляв, зокрема, Новопіль на Донеччині; Ольгівське, Червоне, Гуляйполе, Білогір'я, Новоандріївку Запорізької області, а також Дудчани, Зміївку, Берислав, Веселе, Миколаївку, Бургунку, Антонівку Херсонської області та місто Херсон.

російські загарбники продовжують зазнавати величезних втрат. Для їхнього поповнення у військових частинах збройних сил рф, які дислокуються на тимчасово окупованій території Криму, активно "проводяться роз'яснювальні заходи" серед військовослужбовців строкової служби. Розповідають молоді про необхідність підписання строковиками контрактів із МО рф та участі у бойових діях на території України.

Авіація Сил оборони за добу завдала вісім ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки росіян, а підрозділи ракетних військ та артилерії вразили район зосередження живої сили, пункт управління та два інші важливі об'єкти ворога.