Станом на початок квітня 2023 року в Європі зареєстровано майже 5,31 млн біженців з України. Такі цифри поширило управління верховного комісара ООН у справах біженців. Ця цифра не враховує українців, які виїхали, або були депортовані росією з окупованих територій.

Про це в ефірі національного телемарафону "Єдині новини" розповів соціолог, керівник центру ІКАР Олександр Шульга.

Треба знову ж таки уточнити, а хто виїхав. Виїхали в першу чергу жінки, тому що чоловікам призовного віку заборонено виїжджати. Виїхали з дітьми. Відповідно, коли ми говоримо про 3-5 мільйонів, половина з них - діти, тобто вони не є самостійними суб'єктами. Три чверті з опитаних говорять, що вони хотіли б або одразу повернутися, або трошки згодом. Лише чверть говорить, що не хочуть повертатися і це більш молоді люди. Десь 40% біженців говорять, що самі готові повернутися, а їх діти студентського віку нехай навчаються закордоном. Але я б тут більше увагу звертав навіть не на молодь, яка тільки вступає в ВУЗи, а на те, хто виїхав з висококласних фахівців. Це було і до війни, і до 13 року, і до повномасштабного вторгнення. Європейські країни зацікавлені у висококласних фахівцях. Відповідно, молоді фахові спеціалісти їм потрібні. Тут питання не кількісно хто повернеться в Україну, а й якісно. Там буде навіть не витік мізків, це будуть залишені мізки у більш сприятливих умовах.

Перша умова, яка потрібна для повернення наших громадян додому - це закінчення війни.