"Це гірше, ніж витік мізків": соціологи ІКАР розповіли, чим загрожує хвиля біженців з України (відео) [ Редагувати ]
Станом на початок квітня 2023 року в Європі зареєстровано майже 5,31 млн біженців з України. Такі цифри поширило управління верховного комісара ООН у справах біженців. Ця цифра не враховує українців, які виїхали, або були депортовані росією з окупованих територій.
Про це в ефірі національного телемарафону "Єдині новини" розповів соціолог, керівник центру ІКАР Олександр Шульга.
Треба знову ж таки уточнити, а хто виїхав. Виїхали в першу чергу жінки, тому що чоловікам призовного віку заборонено виїжджати. Виїхали з дітьми. Відповідно, коли ми говоримо про 3-5 мільйонів, половина з них - діти, тобто вони не є самостійними суб'єктами.
Три чверті з опитаних говорять, що вони хотіли б або одразу повернутися, або трошки згодом. Лише чверть говорить, що не хочуть повертатися і це більш молоді люди.
Десь 40% біженців говорять, що самі готові повернутися, а їх діти студентського віку нехай навчаються закордоном. Але я б тут більше увагу звертав навіть не на молодь, яка тільки вступає в ВУЗи, а на те, хто виїхав з висококласних фахівців. Це було і до війни, і до 13 року, і до повномасштабного вторгнення.
Європейські країни зацікавлені у висококласних фахівцях. Відповідно, молоді фахові спеціалісти їм потрібні. Тут питання не кількісно хто повернеться в Україну, а й якісно. Там буде навіть не витік мізків, це будуть залишені мізки у більш сприятливих умовах.
Перша умова, яка потрібна для повернення наших громадян додому - це закінчення війни.
Зрозуміло, що люди, які виїхали, це жінки в першу чергу, вони виїхали, щоб захистити дітей від війни. Відповідно це закінчення війни і якість гарантії більш менш - не Будапештський меморандум - що вона не повториться. По друге, це питання, де закінчиться війна. Ми з вами сподіваємося, що ми витіснено окупантів на кордон 1991 року.
Однак у будь-якому випадку, якщо людина з півдня чи сходу України, і вона якимось чином буде окупована, то вона повернутися не може.
Третє - це наскільки швидко будуть відбудовуватися населені пункти, зруйновані під час війни. Це важливо. Ну а далі вже програми українські, програми закордонні інвестиційні.
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