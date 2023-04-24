У "Дії" тепер можна отримати витяг про несудимість [ Редагувати ]
Витяг про несудимість тепер можна отримати у застосунку "Дія". Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
Витяг про несудимість щорічно отримує близько 1 млн людей. Тепер можете зробити це в Дії за кілька кліків.
Витяг про несудимість потрібен у багатьох ситуаціях - від прийняття на роботу до участі в тендері або обліку у військкоматі.
Повністю автоматизували послугу. Більше не треба вводити дані вручну. Інформація автоматично підтягуватиметься, якщо ваші дані є в реєстрах.
Нова послуга доступна в застосунку для всіх користувачів, які досягли 14 років. Щоб отримати витяг про несудимість у "Дії", потрібно:
- у застосунку перейдіть у розділ "Послуги";
- виберіть "Довідки та витяги" - "Витяг про відсутність судимості";
- виберіть тип та мету запиту;
- заповніть дані про себе;
- надішліть запит.
Якщо інформація є в центральній базі даних і не потребує додаткової перевірки, то витяг формується автоматично. І ви одразу отримаєте його на телефон.
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