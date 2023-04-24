Витяг про несудимість тепер можна отримати у застосунку "Дія". Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Витяг про несудимість щорічно отримує близько 1 млн людей. Тепер можете зробити це в Дії за кілька кліків. Витяг про несудимість потрібен у багатьох ситуаціях - від прийняття на роботу до участі в тендері або обліку у військкоматі. Повністю автоматизували послугу. Більше не треба вводити дані вручну. Інформація автоматично підтягуватиметься, якщо ваші дані є в реєстрах.

Нова послуга доступна в застосунку для всіх користувачів, які досягли 14 років. Щоб отримати витяг про несудимість у "Дії", потрібно:

у застосунку перейдіть у розділ "Послуги";

виберіть "Довідки та витяги" - "Витяг про відсутність судимості";

виберіть тип та мету запиту;

заповніть дані про себе;

надішліть запит.

Якщо інформація є в центральній базі даних і не потребує додаткової перевірки, то витяг формується автоматично. І ви одразу отримаєте його на телефон.