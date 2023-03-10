У "Дію" повернули оплату штрафів за порушення ПДД [ Редагувати ]
Джерело: Суспільне
Штрафи за порушення правил дорожнього руху, виписані камерами автоматичної відеофіксації порушень, знову повернуть у застосунок "Дія".
Про це повідомляє прес-служба "Дії".
Певний час ця функція у "Дії" була відключена і штраф можна було оплатити альтернативним способом. Для оплати штрафу можна було перейти за посиланням QR-коду, розміщеному на лицьовій стороні постанови або скористатися чат-ботом ShtrafyPDRbot.
Також оплатити можна було за допомогою електронних платіжних систем та сервісів чи особисто у банках України.
"Це було потрібно, щоб кошти надходили в місцеві бюджети, а не один рахунок, як раніше. Доопрацювання успішно завершено", - сказано у повідомленні.
по темі
У п'ятницю, 10 березня, у Слов'янську (Донецька область) знову пролунав потужний вибух
Україна не має жодного відношення до підриву газопроводу "Північний потік"
Сполучені Штати забезпечать Україну всім необхідним для захисту від російських ракетних ударів
Лідер КНР Сі Цзіньпін стежить за війною росії проти України на тлі своїх планів щодо Тайваню. Він є найпильнішим спостерігачем
Президент США Джо Байден оприлюднив свій бюджетний запит на 2024 рік. Зокрема, він просить виділити мільярди доларів на допомогу Україні