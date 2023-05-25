Інструктор акцентує, що турнікети є одноразовими, тому ті, які використали в навчані сьогодні, передадуть в центри перепідготовки військових.

В Україні встановлено рекорд наймасовішого тренінгу із зупинки кровотечі. До нього долучилися представники близько ста міжнародних та українських компаній. Усього 680 осіб. Навчався і мій колега, Юрій Куций.

Чотириста п'ятдесят шість днів кожен з нас перебуває в цілодобовій небезпеці.

Тисячі цивільних загинули, зокрема й від кровотечі.

Щоб зарадити цьому, сьогодні в День зупинки кровотечі об'єдналися міжнародні та українські благодійні та громадські організації.

Леся Донець, представниця організатора:

Сам цей день був заснований в Штатах, асоціацією хірургів США і відповідною організацією "Stop the bleed". Там ця організація загалом з'явилася у 2012 як відповідь на виклик, що постав у звязку з розстрілами в школах і відповідними безпековими проблемами. Тоді хірурги проаналізували, якби цивільні люди вміли зупиняти кровотечі ефективно, як це вміють робити військові, кількість людей, яких можна було б врятувати вимірювалася тисячами.

Для організаторів очевидна потреба навчання цих навичок цивільних в Україні. Тому й улаштували відповідний тренінг, захід відбувся онлайн.

Леся Донець, представниця організатора:

Ми запросили понад 100 компаній з усієї України. Ми знаємо ці компанії, ми їх навчали у різний час техніці безпеки, першій допомозі, пожежній безпеці. Тобто ми знаємо, що ці компанії дбають про безпеку своїх робітників та розуміють, чому це важливо.

Навчати дистанційно взявся один з найдосвідченіших інструкторів. У Олександра за плечима 5 років проведення таких майстеркласів.

Олександр Диба, інструктор з першої допомоги:

Розпізнавати кровотечу, що загрожує життю. Також ми обговоримо, які є методи зупинки, одним із них - це будуть турнікети, і учасники зможуть відпрацювати це по моїх вказівках, вони будуть відпрацьовувати цю навичку. Це буде близько години.

Інструктор акцентує, що турнікети є одноразовими, тому ті, які використали в навчані сьогодні, передадуть в центри перепідготовки військових. Там наші захисники зможуть також вдосконалити свої навички зупинки крові.

І от Олександр в прямому ефірі. За кожним його словом і рухом спостерігають по той бік екрана. А от за тими, хто навчається спостерігає експерт національного реєстру рекордів України.

Віталій Зорін, експерт національного реєстра рекордів України:

Зараз ми рахуємо всіх учасників кожного акаунта, поголовно, які беруть участь в цьому майстер-класі. Вже пройшли майже 50 акаунтів, і наразі маємо 302 учасників, але я особисто вважаю, що кількість і рекорд - це другорядна характеристика сьогоднішнього івенту.

Та попри все команда організаторів все ж затамувавши дух чекає вердикт експерта...