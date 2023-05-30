У селищі Антоніни Хмельницької області садист зґвалтував і побив вагітну корову, потім прив'язав її до трактора та тягнув ґрунтовою дорогою. Про це повідомили у ГУ НП у Хмельницькій області.

Подія мала місце в селищі Антоніни. Корову прив’язали до трактора і тягнули ґрунтовою дорогою. Поліцейські вже встановили особу ймовірного порушника - це 22-річний житель сусіднього села. Наразі правоохоронці працюють над з’ясуванням усіх обставин події.

За фактом жорстокого поводження з твариною поліцейські відкрили кримінальне провадження. Відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 299 (Жорстоке поводження з тваринами) Кримінального кодексу України.

Напередодні у соцмережах з'явилося фото скаліченої корови, яка лежала посеред поля. У благодійній організації UAnimals, яка звернулася до поліції та займається лікуванням корови, повідомили, що вона має численні травми.

Син власниці корови повідомив:

Хтось прив'язав корову до трактора, і вона бігла, поки не знесилилась і не впала. Шкіра обдерта, роги підірвані від ланцюга, на якому її тягнули. Далі, мабуть, ланцюг порвався і тварина залишилась лежати.

Невдовзі у полі знайшли й покинутий трактор. Згодом корову оглянув лікар і з'ясувалося, що вона зґвалтована. Крім того, в неї вибиті зуби і вона не може їсти. З'ясувалося, що зґвалтована корова ще й вагітна.

Пізніше у фонді розповіли подробиці моторошної історії:

Станом на зараз поліція знайшла людину, яка, ймовірно, катувала тварину. Це 22-річний житель села, яке сусідить зі селищем Антоніни на Хмельниччині. Власниця постраждалої корови каже, що вчора підозрюваного допитувала поліція:

Він каже, що у стані алкогольного спʼяніння йому хочеться таке робити з тваринами. Він себе стримати не може, робить це вже не перший раз у своєму селі.

Корова, яку катував і зґвалтував чоловік, досі у тяжкому стані. Її лікують. Власники тварини кажуть, що понад усе в цій історії прагнуть справедливого покарання для кривдника і вважають його небезпечним для навколишніх мешканців.