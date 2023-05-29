Вночі російські війська вдарили по об'єктах Хмельниччини. Один з них - військовий. Про це повідомляє Хмельницька ОВА.

На даний момент тривають роботи з локалізації пожеж на складах паливно-мастильних матеріалів та зберігання бойових матеріальних цінностей.

Виведено з ладу 5 літальних апаратів. Розпочаті відновлювальні роботи злітно-посадкової смуги.

Дані щодо постраждалих уточнюються.

Нагадаємо, в Одесі уламки "шахеда" впали в порту, почалася пожежа.