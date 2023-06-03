ПСЖ оголосив про завершення співпраці з Мессі [ Редагувати ]
Семиразовий володар "Золотого м'яча" Ліонель Мессі офіційно покидає французький "Парі Сен-Жермен". Про це повідомляє прес-службу.
Після двох сезонів, які провів Мессі в столиці Франції разом з "Парі Сен-Жермен", футболіст покидає клуб.
Клуб хотів би висловити свою найщирішу подяку семиразовому володареві "Золотого м’яча", який також отримав Trophee des Champions і два титули Ліги 1 за "Les Rouge et Bleu.
Відзначимо, що Мессі останні два сезони провів у складі “Парі Сен-Жермен”. За 74 матчі він зміг оформити 32 голи та 35 асистів. Загалом разом із французьким клубом аргентинець здобув три трофеї.
Вже першого липня Месі отримає статус вільного агента.
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