Наступ Сил оборони на півдні на кількох напрямках триває за планом. Про це в ефірі національного телемарафону "Єдині новини" заявила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

На півдні на декількох напрямках триває наступ. Там усе відбувається за планом, який встановлений військовими. Там є певні просування на всіх напрямках, де рухаються наші військові. Але ворог просто так не буде здавати зайняті позиції, і тому тривають запеклі бої і дуже потужний двобій...

Ми поступово, невеликими кроками, але дуже впевнено рухаємося вперед. І можна навіть навести алегорію, що "вигризаємо кожен метр землі у ворога".

Людям хочеться, щоб було як у кіно, у житті так не буде. Війна - це інша ситуація, ми просуватимемося поступово, зі складностями та шаленим опором. Військові виконують завдання. Головний удар ще попереду, безумовно.