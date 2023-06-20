"Головний удар ще попереду": Маляр прокоментувала контрнаступ ЗСУ [ Редагувати ]
Наступ Сил оборони на півдні на кількох напрямках триває за планом. Про це в ефірі національного телемарафону "Єдині новини" заявила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.
На півдні на декількох напрямках триває наступ. Там усе відбувається за планом, який встановлений військовими. Там є певні просування на всіх напрямках, де рухаються наші військові. Але ворог просто так не буде здавати зайняті позиції, і тому тривають запеклі бої і дуже потужний двобій...
Ми поступово, невеликими кроками, але дуже впевнено рухаємося вперед. І можна навіть навести алегорію, що "вигризаємо кожен метр землі у ворога".
Людям хочеться, щоб було як у кіно, у житті так не буде. Війна - це інша ситуація, ми просуватимемося поступово, зі складностями та шаленим опором. Військові виконують завдання. Головний удар ще попереду, безумовно.
Маляр підтвердила що в Запорізькій області противник мінує поля і навіть населені пункти, де мешкають люди, не попереджаючи їх.
Раніше повідомлялося, що Сили оборони просуваються на Таврійському напрямку, російські окупанти зазнають втрат. Знищено 46 одиниць військової техніки противника, зокрема важку вогнеметну систему "Солнцепек".
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На півдні наші війська ведуть активні наступальні дії на кількох напрямках одразу. Практично на усіх ділянках і напрямках, де наші підрозділи наступають на півдні, вони мають тактичний успіх. Станом на зараз ЗСУ до двох кілометрів на кожному напрямку
Станом на зараз триває наступ та оборонні дії на різних напрямках. На сході ворог продовжує концентрувати значну кількість сил і засобів та підтягує резерви з інших напрямків. Зокрема, з півдня на схід був переміщений ворожий підрозділ десантно-штурмових військ
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