Якщо росія застосує тактичну ядерну зброю у війні проти України, світ повинен дуже жорстко відреагувати, адже це буде зовсім інша війна.

Про це повідомляє секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов в ефірі телемарафону "Єдині новини".

"Такого агресора, такого садиста, як путін, треба було зупинити ще у 2008 році, але на жаль цього не сталося. Маємо сьогодні війну на нашій території. Те, що стосується погроз використання тактичної ядерної зброї, маємо на увазі, не дай Боже вони на це наважаться, тоді світ має зовсім по-іншому вже реагувати. Тоді мають бути санкції, вони мають бути пекельними для того, щоб це максимально швидко закінчилось", - сказав Данілов.

Він наголосив, що у разі застосування тактичної ядерної зброї це вже буде "зовсім інша війна, інша відповідальність, інші дії партнерів України".

Також Данілов зазначив, що терористичний акт на Каховській ГЕС - це одна справа, інша - це використання тактичної ядерної зброї. Він висловив сподівання, що рф не вдасться до такого злочину.

"Я можу сказати, що нічого трагічного не буде, мало того, я більш ніж хочу бути впевнений, що це не станеться. Але якщо це станеться, світ має зовсім по іншому реагувати", - додав секретар РНБО.