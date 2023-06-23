Станом на ранок п'ятниці, 23 червня, втрати росії у війні в Україні склали 680 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 223330 військових. Про це свідчать дані Генштабу ЗСУ.

Крім того, ЗСУ знищили 44 артсистеми та 30 одиниць автомобільної техніки.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 23.06.23 орієнтовно склали: