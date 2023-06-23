Деякі люди роблять великі покупки вже в день отримання зарплати. Однак, згідно з прикметою, варто почекати з витратами, щоб зберегти свої фінанси.

Зарплата повинна залишатися недоторканою хоча б до світанку. Якщо дотриматися цієї простої прикмети, то грошовий канал залишиться відкритим.

Як кажуть експерти, витрачати багато грошей в день зарплати - це сама по собі погана звичка. Людина, яка відрізняється такою марнотратністю, навряд чи буде забезпеченою.

До того ж є високий ризик, що всі гроші закінчаться до отримання нової зарплати. Таке життя важко назвати стабільним і спокійним. До грошей треба ставитися дбайливо.

Народні прикмети про гроші