Чому не можна витрачати гроші в день зарплати: прикмета [ Редагувати ]
Деякі люди роблять великі покупки вже в день отримання зарплати. Однак, згідно з прикметою, варто почекати з витратами, щоб зберегти свої фінанси.
Зарплата повинна залишатися недоторканою хоча б до світанку. Якщо дотриматися цієї простої прикмети, то грошовий канал залишиться відкритим.
Як кажуть експерти, витрачати багато грошей в день зарплати - це сама по собі погана звичка. Людина, яка відрізняється такою марнотратністю, навряд чи буде забезпеченою.
До того ж є високий ризик, що всі гроші закінчаться до отримання нової зарплати. Таке життя важко назвати стабільним і спокійним. До грошей треба ставитися дбайливо.
Народні прикмети про гроші
- Щоб гроші примножувалися, вони повинні бути у справі, тому рекомендується робити корисні інвестиції у майно чи бізнес.
- Якщо ви випадково впустили гаманець і розсипали гроші, їх обов'язково потрібно зібрати правою рукою, але залишити на підлозі як мінімум одну монетку.
- Після виходу з будинку гостей потрібно зняти скатертину зі столу та витрусити її на вулицю - так ви залучите сімейний достаток.
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