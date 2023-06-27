Не минуло й двох діб, як володимир путін звернувся до росіян щодо невдалого пригожинського бунту. У ньому президент країни-агресорки подякував росіянам за солідарність і згуртованість - вочевидь і тим, хто оплесками зустрів ПВК у Ростові. А також силовикам, і навіть самим вагнерівцям. Коротше - всім.

Тим часом "пригожинський" заколот продовжують обговорювати й у світі. Що саме говорять - Ольга Жидецька зібрала у своєму матеріалі.

Російський бунт - безсенсовий і невдалий - топ-тема світової політики.

Зокрема, про повстання вагнерівців говорили міністри закордонних справ ЄС. Найперше, що зауважують: воно показало - кремлівський режим слабкий.

Анналена Бербок, міністр закордонних справ Німеччини:

Цією жорстокою загарбницькою війною росія, путін, знищує свою власну країну. Ми бачимо тривалі наслідки для режиму путіна. Ми бачимо, що російське керівництво все частіше завдає ударів у відповідь по самому собі, і ми бачимо величезні тріщини в російській пропаганді.

Водночас захід приголомшений - наскільки нестабільною може виявитися влада, що володіє другим у світі за потужністю ядерним арсеналом.

Жозеп Боррель, Верховний представник ЄС з питань дипломатії та політики безпеки:

Безумовно, це погано - побачити, що така ядерна держава, як Росія, може увійти у фазу політичної нестабільності. Це те, що потрібно взяти до уваги.

Що саме сталося? Схоже, західні дипломати та розвідки досі осмислюють це питання. Однак результат невдалого вагнерівського заколоту - ослаблення партії війни - очевидний.

Джеймс Кліверлі, міністр закордонних справ Великої Британії:

Щоби повна історія подій цих вихідних і їх довгострокових наслідків стала зрозумілою, потрібен деякий час. І спекулювати не варто. Повстання Пригожина є безпрецедентним викликом владі президента Путіна, і очевидно, що підтримка війни у Росії луснула.

Водночас західні лідери наголошують - стосунку до заколоту не мають.

Джо Байден, президент США:

Ми підкреслили, що не дали Путіну жодного приводу звинувачувати Захід, звинувачувати НАТО. Ми чітко дали зрозуміти, що не причетні. Ми не мали до цього стосунку. Це частина боротьби всередині російської системи.

Та головний меседж, у якому політики одностайні - невдале пригожинське повстання зміцнило думку партнерів України в необхідності її підтримувати.

Єнс Столтенберг, генеральний секретар НАТО:

Події минулих вихідних є внутрішньою справою Росії та ще однією демонстрацією великої стратегічної помилки, яку зробив президент Путін своєю незаконною анексією Криму та війною проти України. Оскільки Росія продовжує свій напад, нині навіть ще важливіше продовжувати нашу підтримку України.

Жозеп Боррель, Верховний представник ЄС з питань дипломатії та політики безпеки:

Те, що сталося, показує, що війна проти України ламає владу Росії та впливає на її політичну систему. Ми лише уважно стежимо за тим, що відбувається, але зараз настав момент продовжувати підтримувати Україну, як ніколи. І це те, що ми будемо робити.

Тим часом рятувати підмочену після заколоту репутацію кинувся російський естеблішмент. Міноборони випустило ролик, у якому Сергій Шойгу показує бурхливу діяльність нібито в зоні бойових дій.

А пізно ввечері до росіян звернувся і володимир путін. Він подякував громадянам, силовикам та навіть вагнерівцям - і запевнив: усе йшло за планом.

Підкреслю, з самого початку подій негайно були ухвалені всі необхідні рішення щодо нейтралізації загрози, що виникла, щодо захисту конституційного ладу, життя та безпеки наших громадян.

Ну і сьогодні матимемо нагоду почути ще одну версію подій. Пресслужба самопроголошеного президента Білорусі аносувала прес-конференцію олександра лукашенка, який став посередником у приборканні головного вагнерівця Пригожина.