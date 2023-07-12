Байден зробив заяву, чи отримає Україна ракети ATACMS [ Редагувати ]
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Президент США Джо Байден все ще роздумує над питанням того, чи передавати Україні ракет ATACMS.
Про це повідомляє у Twitter журналіст Bloomberg Дженніфер Джейкобс.
Журналіст запитала американського лідера, чи він все ще розглядає питання передачі Україні балістичних ракет класу "земля-земля".
"Так, але вони вже мають еквівалент ATACMS, і найбільше їм потрібні артилерійські снаряди. Ми над цим працюємо", - відповів Байден.
Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський також заявив, що обговорення та дискусії щодо можливої передачі Україні ракет ATACMS наразі ще тривають. А остаточне рішення не було прийнято.
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