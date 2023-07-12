Президент США Джо Байден все ще роздумує над питанням того, чи передавати Україні ракет ATACMS.

Про це повідомляє у Twitter журналіст Bloomberg Дженніфер Джейкобс.

Журналіст запитала американського лідера, чи він все ще розглядає питання передачі Україні балістичних ракет класу "земля-земля".

"Так, але вони вже мають еквівалент ATACMS, і найбільше їм потрібні артилерійські снаряди. Ми над цим працюємо", - відповів Байден.

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський також заявив, що обговорення та дискусії щодо можливої передачі Україні ракет ATACMS наразі ще тривають. А остаточне рішення не було прийнято.